Colisão entre carreta e ônibus deixa 11 mortos e mais de 40 feridos no Mato Grosso

09/08/2025 12h53

Onze pessoas morreram e 45 ficaram feridas em uma colisão frontal entre uma carreta e um ônibus em Mato Grosso, informaram as autoridades neste sábado (9). 

O acidente ocorreu às 21h40 de sexta-feira na rodovia BR-163, perto de Lucas do Rio Verde. 

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um ônibus que viajava da capital, Cuiabá, para Sinop bateu de frente com uma carreta que transportava sementes de algodão. 

"O sinistro resultou em 11 mortos", indicou uma nota da PRF, que está investigando as causas da colisão. 

Os feridos foram levados para hospitais próximos: 11 em estado grave, 26 em estado moderado e 8 com ferimentos leves, segundo a polícia. 

O motorista da carreta sofreu ferimentos moderados. 

A empresa de transporte Rio Novo, proprietária do ônibus, confirmou o acidente. "Nossa prioridade é cuidar das vítimas e de seus familiares", informou a companhia em nota nas redes sociais. 

No domingo, oito pessoas morreram em uma colisão entre dois carros e uma motocicleta em uma rodovia de Minas Gerais. Em maio, no mesmo estado, uma colisão frontal entre uma minivan e um caminhão deixou nove mortos e 10 feridos.

