Ciclovia da Marginal Pinheiros une treino de elite e passeio em família

A poucos metros de uma das vias mais movimentadas do país —onde circulam, em média, 363 mil veículos por dia—, ciclistas vivem uma experiência quase oposta ao caos urbano.

Na ciclovia da Marginal Pinheiros, em São Paulo, o barulho dos motores dá lugar ao som das rodas no asfalto liso, ao ritmo das bikes que deslizam paralelas aos trilhos do trem.

A ciclovia tem mais de 22 quilômetros de extensão, com trechos interditados para obra da CPTM.

É a maior da região metropolitana: começa na altura da avenida Miguel Yunes, na zona sul, e vai até a estação Villa-Lobos-Jaguaré, na zona oeste, funcionando todos os dias, das 5h30 às 18h30.

O acesso é gratuito e a estrutura conta com iluminação, banheiros, pontos de água, atendimento em caso de acidente e uma rede de cafés, oficinas, lojas especializadas e aluguel de bicicletas.

Totalmente separada de pedestres e do trânsito urbano, a ciclovia não tem cruzamentos com ruas, avenidas ou sinais de trânsito.

Além disso, o percurso é adaptado para handbikers, garantindo acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida.

Para Arlete Paula Campos, professora de educação física aposentada, o espaço é tranquilo e seguro. "É só bicicleta. Não tem patinete, não tem gente correndo no meio, então é mais seguro para o ciclista", diz.

Ela destaca a presença constante das equipes de apoio: "Estão sempre de olho. Se acontece alguma coisa, o socorro é rápido".

"O asfalto é lisinho, não tem buraco. E a quilometragem é boa para quem quer treinar", completa. Para ela, pedalar ali é uma alternativa à estrada, "que é perigosa".

Espaço para todo mundo

A dinâmica da ciclovia varia conforme o dia e o horário. Durante a semana, das 5h30 às 9h30, ela funciona como pista de treino, permitindo velocidades mais altas.

Depois, o espaço se torna mais voltado ao lazer. Aos fins de semana, o fluxo se organiza em etapas: no início da manhã predominam os atletas; em seguida, aparecem os ciclistas de mountain bike; e, por fim, famílias com crianças e bicicletas de passeio.

O ambiente reúne perfis variados, desde ciclistas de lazer até profissionais, muitos usando roupas e equipamentos específicos para treino e competição.

A ciclovia se tornou um ponto de encontro para quem leva o ciclismo a sério.

A administradora de empresa Marcelle Samico frequenta a ciclovia há algumas semanas e destaca a sensação de segurança. "Tem sempre movimento nos horários que eu venho. Então me sinto segura em relação a assalto."

Além disso, os pontos de apoio — banheiros, restaurantes, oficinas — influenciam sua escolha.

Para Marcelle, a ciclovia do rio Pinheiros é o ambiente ideal para ganhar confiança nos treinos. "A extensão ajuda nos treinos e também para testar a bicicleta, que é nova para mim."

Ela afirma que pedalar em São Paulo tem revelado uma nova perspectiva da cidade: "Parece outro mundo. Você vive e sente mais a cidade quando está em contato direto, sem uma caixa de alumínio em volta. Tem sido uma experiência gostosa, que vale a pena".

Leandro Campos transformou a paixão pelo esporte em negócio. Ele mantém ali um café e uma loja de bicicletas, com produtos de marcas especializadas e até seguro para bike.

Leandro conta que o lugar tem algo especial. "Muita gente se surpreende. Ouço direto: 'Cara, nunca imaginei que dentro da ciclovia eu pudesse estar feliz assim'. É fantástico."

No domingo de manhã, Felipe Barbosa, que trabalha no setor comercial, passeava com os filhos Gabriel, de 7 anos, e Isabella, de 4. "A gente vem pelo menos uma vez por mês, de vez em quando, né? A gente vem passear aqui um pouquinho, aproveitar o sol, ou então para ter um tempo mais agradável e passear um pouco", conta Felipe.

Gabriel, animado, acrescenta: "Bicicleta é um transporte que não faz poluição. E também você pode se exercitar."