China elogia 'querido café brasileiro', mas consumo ainda engatinha por lá

Com tarifaço dos EUA, Brasil mira na expansão da exportação do café ao país asiático, onde o consumo ainda engatinha. Na terça, a embaixada chinesa no Brasil citou o produto em uma postagem sobre as relações comerciais entre os dois países: "O Brasil também está marcando presença na China, com o queridíssimo café brasileiro".

O que aconteceu

O Brasil voltou seus olhos para a China após a taxação de 50% imposta pelos Estados Unidos. A medida anunciada por Donald Trump afetou diretamente as exportações brasileiras para o mercado norte-americano, considerado maduro, estável e altamente consumidor.

Embaixada chinesa no Brasil anunciou aumento na importação do produto. A embaixada da China em Brasília elogiou o "queridíssimo café brasileiro" ao anunciar, nas redes sociais, aumento na importação do produto. A China concedeu a 183 empresas do Brasil, com validade de cinco anos, a autorização para envio do café. A publicação destacou também o crescimento do consumo e afirmou que a bebida "vem ganhando espaço no cotidiano dos chineses".

O número de cafeterias explodiu nas grandes cidades chinesas na última década. Xangai lidera o ranking mundial, com mais de 9.500 unidades, e o consumo por delivery ultrapassou 3,4 bilhões de yuans apenas em 2023, segundo o relatório "Shanghai Urban Coffee Development", de 2024. A expansão é puxada por jovens urbanos de maior renda, que associam o café à conveniência e ao estilo de vida.

Mas o hábito de beber café na China ainda é restrito a grandes centros urbanos e camadas de maior renda. Segundo relatório da Shanghai Jiao Tong University, o consumo per capita foi de 16,74 xícaras em 2023 — ante mais de 240 nos Estados Unidos. O consumo segue concentrado e não se espalhou para regiões do interior ou para camadas populares.

Café ainda é visto como produto de nicho, mesmo nas regiões mais desenvolvidas. Para Julio Monteiro, vice-presidente da ABF-Rio (Associação Brasileira de Franchising), a bebida ainda não faz parte da rotina da maioria dos consumidores chineses. Segundo ele, o café é consumido por públicos específicos, em contextos sociais ou como símbolo de estilo de vida, impondo limites à sua popularização.

A cultura do chá limita o avanço do café no país. Carlos Eduardo Vian, professor do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Esalq-USP, aponta que barreiras culturais ainda freiam a consolidação do grão: "Os chineses consomem chá há milhares de anos. O café encontrou espaço, mas enfrenta resistências profundas".

Especialistas avaliam que a China ajuda a mitigar perdas, mas não substitui os Estados Unidos. Marcela Kawati, economista da Lifetime Asset Management, destaca que a demanda chinesa ajuda a mitigar os efeitos do tarifaço, mas não oferece o mesmo nível de estabilidade e previsibilidade que os Estados Unidos proporcionam há décadas.

O avanço nas vendas depende de uma política comercial de longo prazo. Monteiro avalia que os acordos atuais são movimentos legítimos, mas ainda frágeis. "Contrato não garante continuidade. O que garante é relacionamento, entrega e respeito aos padrões do parceiro", afirma.

Desafios logísticos

Brasil enfrenta desafios logísticos e concorrência regional. A distância geográfica entre Brasil e China impõe dificuldades logísticas importantes. Especialistas apontam que a localização favorece países como Vietnã e produtores africanos, que conseguem entregar o produto com maior agilidade e menor custo. Para exportadores brasileiros, o tempo de transporte e o custo de frete seguem como obstáculos à escala.

O redirecionamento das exportações exige adaptações estruturais e investimento em rotas alternativas. O professor Vian afirma que não é possível ampliar rapidamente os embarques ao mercado chinês sem reestruturar cadeias produtivas e ampliar acordos comerciais. "Tudo isso demanda um tempo relativamente grande para ser incorporado à cadeia", diz.

Tensões geopolíticas também afetam a estabilidade nas cadeias internacionais. Vian avalia que embates entre grandes potências, como China e Estados Unidos, desequilibram o comércio global e afetam diretamente a previsibilidade de contratos. O cenário externo é considerado volátil e sujeito a mudanças de governo ou de política externa.

Consolidar o café brasileiro na China exige ação coordenada entre governo, setor privado e logística. Para Kawati, não basta vender: é preciso criar valor para o consumidor chinês. Segundo ela, o crescimento do consumo depende de campanhas que promovam imagem, confiança e relacionamento.

Rotas alternativas podem tornar o transporte mais ágil e competitivo. Adenauer Rockenmeyer, delegado do Corecon-SP (Conselho Regional de Economia de São Paulo), destaca que corredores logísticos ligando o Brasil a portos do Chile e do Peru podem reduzir o tempo de envio em até 17 dias. A medida também reduziria custos e ampliaria a competitividade frente a países mais próximos da Ásia.

Soluções monetárias e diversificação de mercados são consideradas estratégicas. Rockenmeyer também propõe o uso de mecanismos como o Pix internacional e moedas do bloco Brics para minimizar os impactos da flutuação cambial. Segundo ele, depender da China como único mercado alternativo seria arriscado: "A estabilidade do setor depende de ampliar os destinos do café brasileiro no mundo", afirma.