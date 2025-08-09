Câmara distorce ideia da Lava Jato sobre foro para blindar parlamentares

O projeto do fim do foro privilegiado para parlamentares nasceu na esteira da operação Lava Jato com a intenção de acabar com a impunidade a deputados e senadores. Centrão e PL distorcem a proposta agora para se livrar do STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

O acordão que encerrou o motim bolsonarista na Câmara incluiu aprovar a entrada para votação do fim do foro privilegiado. Um pedido para incluir o projeto na pauta foi apresentado no dia em que a direita encerrou o protesto que impedia o funcionamento do Poder Legislativo.

Houve um acerto do centrão com os bolsonaristas. Cada grupo pretende sair da alçada do STF por razões próprias:

Centrão: tirar do ministro Flávio Dino, do STF, as investigações sobre emendas parlamentares;

Bolsonaristas: se livrar dos inquéritos de golpe e das fake news, a cargo de Alexandre de Moraes.

Já existe um projeto, mas ele deve ser modificado. A expectativa é que seja bastante permissivo. Caciques da Câmara tratarão do assunto na próxima semana e a tendência é repassar os processos contra deputados e senadores para a primeira instância da Justiça.

É discutida a possibilidade de só haver investigação contra parlamentares se eles mesmos autorizarem. O controle seria feito com os indícios de crime apurados pela polícia sendo encaminhados à Câmara e ao Senado. Na sequência, os parlamentares votariam se aceitam ou não que o inquérito continue.

O acordo pelo fim do foro privilegiado foi feito por PL, Novo, PP, União Brasil e PSD. Existe um projeto que já foi aprovado no Senado e falta a Câmara votar. A expectativa é que deputados de outros partidos também apoiem a proposta.

Há pressa para aprovação e uma solução regimental é buscada. Bolsonaristas e centrão procuram uma alternativa porque uma mudança na redação do projeto pode levar a tramitação a um estágio anterior, retardando a votação.

A saída não é simples. Autor do projeto, o ex-senador Alvaro Dias (Podemos-PR) ressalta que qualquer alteração obriga o projeto a voltar para o Senado, onde a proposta foi apresentada. O regimento diz que a alteração em uma Casa exige nova apreciação da outra Casa.

Bolsonaristas ocupam a Mesa da Câmara durante motim que levou a acordão pelo fim do foro Imagem: Felipe Pereira/UOL

Espírito da lei

O projeto de fim do foro privilegiado nasceu na esteira da Operação Lava Jato. O então senador Alvaro Dias atendeu a um clamor da sociedade que reclamava dos processos contra senadores e deputados irem direto para o Supremo.

Dias declarou que existia a percepção de que o STF aliviava para os parlamentares. Passada mais de uma década, a concepção dos efeitos do foro privilegiado mudou completamente.

Os parlamentares dizem que são "chantageados" pelos ministros do Supremo. A queixa é que o STF derruba leis aprovadas na Câmara e no Senado e ameaça dar andamento a inquéritos contra parlamentares se sua decisão for confrontada.

Alvaro Dias acredita que julgamentos de parlamentares na primeira instância podem ser mais rigorosos que no STF Imagem: Jefferson Rudy/Agência Senado

Tiro pela culatra

Autor do projeto, Alvaro Dias alega que seu projeto não beneficia bolsonaristas e centrão. O ex-senador ressalta que nenhuma parte do texto prevê aplicação retroativa do envio de inquéritos à primeira instância. Acrescenta que mudar a redação da proposta obrigaria ao reinício da tramitação e ao atraso da aprovação.

Ele diz que o foro privilegiado é associado à impunidade. Afirma que a maioria dos ministros do STF só chega às Cortes superiores com apoio político. Desta forma, devem favores a vários grupos.

Dias continua defendendo o fim do foro. Justifica que desta forma um parlamentar e um cidadão comum serão tratados da mesma forma pela Justiça, como ocorre em outros países. "Vai eliminar uma excrescência do Brasil", opina.

O ex-senador acredita que processos na primeira instância podem se tornar mais rigorosos que no Supremo. Justifica que os inquéritos ficarão com juízes que não têm favores a pagar com políticos, como ocorre com ministros do STF e do STJ (Superior Tribunal de Justiça).

Ele acrescenta que a medida é boa para reputação do Supremo. O raciocínio é de que esquerda e direita acusam os ministros de tomarem decisões políticas. Ao deixar de cuidar de investigações de deputados e senadores, esta reclamação diminui e o atrito entre Judiciário e Legislativo diminui.