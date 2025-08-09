Calendário INSS 2025: veja datas de pagamento do benefício em agosto
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou oficialmente o cronograma de depósitos referentes ao mês de agosto de 2025. Os pagamentos seguirão a numeração final do benefício, desconsiderando o último dígito após o traço, como já é de praxe. O modelo segue sendo utilizado para manter a organização e facilitar o controle das transferências.
Entenda a distribuição dos valores
Os segurados que recebem até um salário mínimo terão seus pagamentos efetuados entre os dias 25 de agosto e 5 de setembro. Já os que recebem acima do piso nacional terão os valores creditados entre os dias 1º e 5 de setembro.
Atualmente, o INSS realiza mais de 40 milhões de depósitos mensalmente. Desse total, cerca de 28,2 milhões são destinados a beneficiários com renda equivalente ao salário mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são direcionados a quem recebe valores superiores.
Para saber exatamente quando o valor será liberado, o segurado deve verificar o penúltimo dígito do número do benefício, ignorando o número após o traço. Outras informações podem ser acessadas pelo site ou aplicativo Meu INSS, utilizando CPF e a senha cadastrada no portal Gov.br.
Dúvidas também podem ser solucionadas por meio da Central de Atendimento 135, que funciona com atendimento eletrônico todos os dias, além de suporte humano durante o horário comercial.
O extrato de pagamento, dados cadastrais e demais funcionalidades também estão disponíveis na plataforma Meu INSS, tanto pelo aplicativo quanto pela versão web, por meio da busca interna.
Datas para quem recebe até um salário mínimo
- Final 1: 25 de agosto
- Final 2: 26 de agosto
- Final 3: 27 de agosto
- Final 4: 28 de agosto
- Final 5: 29 de agosto
- Final 6: 1º de setembro
- Final 7: 2 de setembro
- Final 8: 3 de setembro
- Final 9: 4 de setembro
- Final 0: 5 de setembro
Datas para quem recebe acima de um salário mínimo
- Finais 1 e 6: 1º de setembro
- Finais 2 e 7: 2 de setembro
- Finais 3 e 8: 3 de setembro
- Finais 4 e 9: 4 de setembro
- Finais 5 e 0: 5 de setembro