Calendário INSS 2025: veja datas de pagamento do benefício em agosto

INSS de agosto: veja datas - Reprodução/Jornal do Concurso
INSS de agosto: veja datas Imagem: Reprodução/Jornal do Concurso
do UOL

Colaboração para o UOL

09/08/2025 05h00

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou oficialmente o cronograma de depósitos referentes ao mês de agosto de 2025. Os pagamentos seguirão a numeração final do benefício, desconsiderando o último dígito após o traço, como já é de praxe. O modelo segue sendo utilizado para manter a organização e facilitar o controle das transferências.

Entenda a distribuição dos valores

Os segurados que recebem até um salário mínimo terão seus pagamentos efetuados entre os dias 25 de agosto e 5 de setembro. Já os que recebem acima do piso nacional terão os valores creditados entre os dias 1º e 5 de setembro.

Atualmente, o INSS realiza mais de 40 milhões de depósitos mensalmente. Desse total, cerca de 28,2 milhões são destinados a beneficiários com renda equivalente ao salário mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são direcionados a quem recebe valores superiores.

Para saber exatamente quando o valor será liberado, o segurado deve verificar o penúltimo dígito do número do benefício, ignorando o número após o traço. Outras informações podem ser acessadas pelo site ou aplicativo Meu INSS, utilizando CPF e a senha cadastrada no portal Gov.br.

Dúvidas também podem ser solucionadas por meio da Central de Atendimento 135, que funciona com atendimento eletrônico todos os dias, além de suporte humano durante o horário comercial.

O extrato de pagamento, dados cadastrais e demais funcionalidades também estão disponíveis na plataforma Meu INSS, tanto pelo aplicativo quanto pela versão web, por meio da busca interna.

Datas para quem recebe até um salário mínimo

  • Final 1: 25 de agosto
  • Final 2: 26 de agosto
  • Final 3: 27 de agosto
  • Final 4: 28 de agosto
  • Final 5: 29 de agosto
  • Final 6: 1º de setembro
  • Final 7: 2 de setembro
  • Final 8: 3 de setembro
  • Final 9: 4 de setembro
  • Final 0: 5 de setembro

Datas para quem recebe acima de um salário mínimo

  • Finais 1 e 6: 1º de setembro
  • Finais 2 e 7: 2 de setembro
  • Finais 3 e 8: 3 de setembro
  • Finais 4 e 9: 4 de setembro
  • Finais 5 e 0: 5 de setembro

