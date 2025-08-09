Calendário INSS 2025: veja datas de pagamento do benefício em agosto

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou oficialmente o cronograma de depósitos referentes ao mês de agosto de 2025. Os pagamentos seguirão a numeração final do benefício, desconsiderando o último dígito após o traço, como já é de praxe. O modelo segue sendo utilizado para manter a organização e facilitar o controle das transferências.

Entenda a distribuição dos valores

Os segurados que recebem até um salário mínimo terão seus pagamentos efetuados entre os dias 25 de agosto e 5 de setembro. Já os que recebem acima do piso nacional terão os valores creditados entre os dias 1º e 5 de setembro.

Atualmente, o INSS realiza mais de 40 milhões de depósitos mensalmente. Desse total, cerca de 28,2 milhões são destinados a beneficiários com renda equivalente ao salário mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são direcionados a quem recebe valores superiores.

Para saber exatamente quando o valor será liberado, o segurado deve verificar o penúltimo dígito do número do benefício, ignorando o número após o traço. Outras informações podem ser acessadas pelo site ou aplicativo Meu INSS, utilizando CPF e a senha cadastrada no portal Gov.br.

Dúvidas também podem ser solucionadas por meio da Central de Atendimento 135, que funciona com atendimento eletrônico todos os dias, além de suporte humano durante o horário comercial.

O extrato de pagamento, dados cadastrais e demais funcionalidades também estão disponíveis na plataforma Meu INSS, tanto pelo aplicativo quanto pela versão web, por meio da busca interna.

Datas para quem recebe até um salário mínimo

Final 1: 25 de agosto

Final 2: 26 de agosto

Final 3: 27 de agosto

Final 4: 28 de agosto

Final 5: 29 de agosto

Final 6: 1º de setembro

Final 7: 2 de setembro

Final 8: 3 de setembro

Final 9: 4 de setembro

Final 0: 5 de setembro

Datas para quem recebe acima de um salário mínimo