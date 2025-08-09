Próximo pagamento do Bolsa Família: veja calendário de agosto

Os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de agosto já têm data definida para começar, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

O calendário segue a numeração final do NIS (Número de Identificação Social), que aparece no cartão dos beneficiários (veja abaixo as datas).

Os valores são liberados nos últimos dez dias úteis de cada mês, de forma escalonada. A única exceção ocorre em dezembro, quando o cronograma é adiantado para garantir o pagamento antes do Natal, com término no dia 10.

Agenda de pagamentos do Bolsa Família em agosto

Final do NIS 1 - 18/08

Final do NIS 2 - 19/08

Final do NIS 3 - 20/08

Final do NIS 4 - 21/08

Final do NIS 5 - 22/08

Final do NIS 6 - 25/08

Final do NIS 7 - 26/08

Final do NIS 8 - 27/08

Final do NIS 9 - 28/08

Final do NIS 0 - 29/08

Cronograma de repasses até o final do ano

Agosto: 18 a 29

Setembro: 17 a 30

Outubro: 20 a 31

Novembro: 14 a 28

Dezembro: 10 a 23

Quais são os valores incluídos no Bolsa Família?

O programa oferece diferentes tipos de benefícios, de acordo com a composição e a realidade das famílias cadastradas:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 para cada membro da família;

Benefício Complementar (BCO): Valor adicional para garantir o mínimo de R$ 600 por família;

Benefício Primeira Infância (BPI): Extra de R$ 150 para crianças de até 6 anos de idade;

Benefício Variável Familiar (BVF): R$ 50 a mais para gestantes e jovens entre 7 e 17 anos;

Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 para famílias com bebês de até 7 meses - com início dos pagamentos previsto para setembro.

Regras para manter o direito ao benefício

Para continuar recebendo os valores mensais do programa, é necessário cumprir algumas obrigações nas áreas da saúde e da educação:

Manter crianças e adolescentes de 4 a 17 anos frequentando a escola;

Realizar o acompanhamento pré-natal para gestantes;

Monitorar o crescimento e o estado nutricional de crianças menores de 7 anos;

Atualizar a carteira de vacinação de acordo com o cronograma do Ministério da Saúde.

Importante: Quem não mantiver a matrícula escolar ativa ou estiver com as vacinas atrasadas pode ter o benefício suspenso temporariamente. Por isso, é fundamental seguir todas as exigências para evitar o bloqueio nos pagamentos.