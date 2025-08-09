Topo

Cachaça, licor e gim: confira 5 bebidas artesanais em oferta hoje

do UOL

Colaboração para o Guia de Compras UOL

09/08/2025 14h00

O Guia de Compras UOL encontrou diferentes ofertas de cachaça, gim e licor para quem gosta de bebidas artesanais e deseja experimentar novos sabores. As bebidas têm até 13% de desconto no Shopping UOL.

Na seleção, há bebidas com alto teor alcoólico e diferentes aromas, que podem agradar quem gosta de bebidas com ou sem acompanhamento. Confira a lista completa:

Bebida envelhecida de 700 ml em barril de carvalho

Aroma suave, com notas de amêndoas

Teor alcoólico: 40%

Bebida artesanal de 700 ml

Aroma suave, com notas de avelã

Teor alcoólico: 40%

Licor de uísque Bourbon e mel com 700 ml

Aroma com notas de mel, chocolate e baunilha

Teor alcoólico: 34%

Licor natural com 375 ml

Aroma de limão-siciliano

Teor alcoólico: 27%

Gim do tipo London Dry (seco) com 700 ml

Aroma de notas cítricas

Teor alcoólico: 43%

