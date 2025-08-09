Cachaça, licor e gim: confira 5 bebidas artesanais em oferta hoje
O Guia de Compras UOL encontrou diferentes ofertas de cachaça, gim e licor para quem gosta de bebidas artesanais e deseja experimentar novos sabores. As bebidas têm até 13% de desconto no Shopping UOL.
Na seleção, há bebidas com alto teor alcoólico e diferentes aromas, que podem agradar quem gosta de bebidas com ou sem acompanhamento. Confira a lista completa:
Bebida envelhecida de 700 ml em barril de carvalho
Aroma suave, com notas de amêndoas
Teor alcoólico: 40%
Bebida artesanal de 700 ml
Aroma suave, com notas de avelã
Teor alcoólico: 40%
Licor de uísque Bourbon e mel com 700 ml
Aroma com notas de mel, chocolate e baunilha
Teor alcoólico: 34%
Licor natural com 375 ml
Aroma de limão-siciliano
Teor alcoólico: 27%
Gim do tipo London Dry (seco) com 700 ml
Aroma de notas cítricas
Teor alcoólico: 43%
