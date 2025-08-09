'Batalha grande pela frente', diz Greenpeace sobre licenciamento ambiental

O governo federal anunciou ontem o veto parcial ao projeto de lei sobre o licenciamento ambiental aprovado pelo Congresso em julho. Se a rejeição ao texto foi em partes, a comemoração de ambientalistas — que o chamam de "PL da devastação — também não foi total.

Tanto os vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva quanto a medida provisória e o projeto de lei de urgência constitucional editado pelo governo — ambos tratando sobre o tema — agora seguem para apreciação do Congresso Nacional. A FPA (Frente Parlamentar do Agronegócio) informou que as novas regras foram "frutos de amplo diálogo" e que os 63 vetos de Lula serão "analisados detalhadamente".

"Temos uma batalha grande pela frente. As correções que foram feitas ainda precisam passar por uma prova importante, que é a votação no Congresso Nacional", ressalta Gabriela Nepomuceno, especialista de Políticas Públicas do Greenpeace Brasil. "O grande desafio agora é a incidência e a mobilização da sociedade civil para que o Congresso mantenha a essência do que foi alterado."

De qualquer forma, a organização considera o anúncio do governo "uma vitória da mobilização social". "Os vetos significam um esforço do governo para tentar preservar a segurança jurídica, o meio ambiente e a vida das pessoas, na medida que busca conciliar a integridade do licenciamento ambiental com a necessidade de tornar o processo menos burocrático", completa Gabriela.

O IPAM (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia) classificou os vetos presidenciais como "um avanço crucial para a integridade da legislação ambiental brasileira".

"O Executivo demonstrou sensibilidade ao escutar a comunidade científica e a sociedade civil. Mas essa vitória ainda está em disputa e pode se esvaziar se a LAE (Licença Ambiental Especial) for usada como atalho para autorizar empreendimentos de alto impacto", afirma André Guimarães, diretor-executivo do IPAM.

No texto original, a LAE valeria para projetos que fossem considerados por decreto como prioritários ou estratégicos pelo governo federal. Eles seriam dispensados de etapas e teriam prioridade de análise, sendo aprovado de uma só vez. O governo afirmou que o modelo resultaria em insegurança jurídica. A medida provisória enviada por Lula ao Congresso estabelece que a LAE entre em vigor imediatamente, mas sem o modelo monofásico e com um reforço das avaliações técnicas.

Para Guimarães, o problema está em o conceito de empreendimento estratégico ser uma análise política em vez de técnica. E, com isso, pode variar conforme a gestão de governo. "A LAE abre uma porta perigosa: empreendimentos de alto impacto ambiental podem ser classificados como estratégicos por interesse momentâneo, não por critério científico ou climático", explica.

Licença por autodeclaração

Um dos pontos mais criticados por ativistas do projeto original é a ampliação da LAC (Licença Ambiental por Adesão e Compromisso). Ela seria feita por meio de uma autodeclaração do empreendedor. Ou seja, caberia à própria pessoa dizer que não explora o meio ambiente de forma ilegal. A licença seria concedida de forma automática, sem a exigência de estudos prévios ou análise técnica.

Segundo um cálculo da ex-presidente do Ibama Suely Araújo, a proposta ampliaria o modelo de autodeclaração para 90% dos atuais licenciamentos ambientais expedidos no Brasil. A única condição para obter a licença seria que a atividade seja de pequeno ou médio porte e não cause extensa degradação ao meio ambiente.

Lula vetou a ampliação da LAC para atividades de médio porte e incluiu mais limites para os de baixo impacto e risco, em especial sobre padronização de procedimentos a nível nacional. O objetivo, segundo o veto, é impedir "uma descentralização que poderia estimular uma competição antiambiental entre os entes federativos, em que a flexibilização de regras ambientais se tornaria moeda de troca para atração de investimentos com potencial de causar danos."

Outro ponto polêmico do texto defendido pelo Congresso e vetado pelo presidente é a revogação de dois dispositivos da Lei da Mata Atlântica, de 2006, que tratam da derrubada de matas primárias e secundárias — trechos de floresta mais preservados do bioma. Com isso, prefeituras poderiam autorizar o desmatamento sem ouvir o governo estadual ou conselhos de meio ambiente.

"Essa é uma vitória da sociedade: a lei foi sancionada pelo presidente Lula e pela ministra Marina Silva no primeiro governo do presidente, e não poderíamos agora, nas vésperas da COP30, perder essa legislação, que é um legado da sociedade civil e de todos que defendem esse patrimônio nacional. A Mata Atlântica detém uma das maiores biodiversidades do planeta e presta relevantes serviços ambientais ao país — como garantir água e ajudar a mitigar as mudanças climáticas", explica Malu Ribeiro, diretora de Políticas Públicas da SOS Mata Atlântica.

Veja os principais pontos vetados e os argumentos apresentados pelo Executivo:

1. Restrição da Licença por Adesão e Compromisso (LAC) a empreendimentos de baixo potencial poluidor

O que foi feito: Vetada a ampliação para atividades de médio potencial poluidor.

Por quê? Evita que empreendimentos de risco relevante, como barragens de rejeitos, realizem licenciamento simplificado sem análise técnica adequada. O PL do Executivo, além de restringir a LAC para baixo potencial de impacto, acrescenta limites ao procedimento autodeclaratório.

2. Assegura que entes federativos respeitem padrões nacionais de critérios e procedimentos

O que foi feito: Vetados dispositivos que transferiam de forma ampla a cada ente federado, sem padronização, a responsabilidade por estabelecer critérios e procedimentos de licenciamento — como porte, potencial poluidor, tipologias sujeitas a licenciamento, modalidades específicas de licenças e atividades passíveis de LAC.

Por quê? A medida evita uma descentralização que poderia estimular uma competição antiambiental entre os entes federativos, em que a flexibilização de regras ambientais se tornaria moeda de troca para atração de investimentos com potencial de causar danos. O alinhamento nacional assegura previsibilidade para empreendedores, reduz disputas judiciais e mantém um padrão mínimo de proteção ambiental, garantindo segurança jurídica aos empreendimentos.

3. Preservação da Mata Atlântica

O que foi feito: Veto para impedir a retirada do regime de proteção especial previsto na Lei da Mata Atlântica em relação à supressão de floresta nativa.

Por quê? A Mata Atlântica é um bioma reconhecido como patrimônio nacional pela Constituição Federal e já se encontra em situação crítica, com apenas 24% de sua vegetação nativa remanescente.

4. Proteção dos direitos de povos indígenas e comunidades quilombolas

O que foi feito: Foram vetados dispositivos que restringiam consulta aos órgãos responsáveis pela proteção de povos indígenas e comunidades quilombolas.

Por quê? A limitação proposta no texto do PL aprovado deixaria de fora uma série de povos e territórios em fase de reconhecimento pela Funai e pela Fundação Palmares, contrariando a Constituição Federal. O novo PL assegura a participação de ambos, prevenindo conflitos e fortalecendo a participação social nas decisões que impactam diretamente modos de vida e territórios tradicionais. Assim, mantém o que está previsto no regramento federal específico.

5. Veto à dispensa de análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR)

O que foi feito: Vetada a proposta que dispensa o licenciamento ambiental para produtores rurais com CAR ainda pendente de análise pelos órgãos ambientais estaduais.

Por quê? A medida protege o meio ambiente, uma vez que somente serão dispensados do licenciamento os proprietários rurais que tiverem o CAR analisado.

6. Mantém as condicionantes ambientais e medidas compensatórias para impactos diretos e indiretos previsíveis

O que foi feito: Vetado dispositivo que limitava a aplicação de condicionantes ambientais e medidas compensatórias apenas aos impactos diretos, excluindo os impactos indiretos ou os efeitos sobre serviços públicos agravados pela implantação do empreendimento.

Por quê? A medida assegura que, sempre que houver nexo de causalidade entre o empreendimento e os impactos ambientais — diretos ou indiretos —, possam ser exigidas medidas adequadas de mitigação, compensação ou controle, preservando a efetividade do licenciamento ambiental. No PL do Executivo a ser enviado, fica garantida a adoção de medidas para reforçar temporariamente serviços públicos que venham a ser pressionados ou sobrecarregados de forma excepcional em razão da implementação do empreendimento.

7. Proteção às Unidades de Conservação

O que foi feito: Vetado artigo que retirava o caráter vinculante de manifestação de órgãos gestores de Unidades de Conservação no licenciamento de empreendimentos que afetem diretamente a unidade ou sua zona de amortecimento.

Por quê? A medida reforça a importância da avaliação técnica especializada na proteção de áreas ambientalmente sensíveis, assegurando que os impactos sobre Unidades de Conservação sejam devidamente analisados e considerados nas decisões de licenciamento pelos órgãos gestores responsáveis por essas áreas.

8. Manutenção da LAE com veto ao processo monofásico

O que foi feito: A criação da LAE (Licenciamento Ambiental Especial) constitui importante instrumento para modernização do processo de licenciamento. Contudo, foi vetado o dispositivo que estabelecia um procedimento monofásico, que autorizaria a expedição de todas as licenças ao mesmo tempo.

Por quê? Porque o processo monofásico exigiria dos empreendedores antecipação de despesas relevantes antes mesmo de comprovada a viabilidade ambiental do empreendimento, que é um dos primeiros passos do processo. Por outro lado, geraria insegurança jurídica passível de judicialização.

9. Manutenção da responsabilidade de instituições financeiras na concessão de crédito

O que foi feito: Foi vetado o dispositivo que enfraquecia a responsabilidade de instituições financeiras em casos de danos ambientais de projetos por elas financiados.

Por quê? A medida reforça a importância de que o crédito seja condicionado ao cumprimento da legislação ambiental, estimulando a prevenção de danos e alinhando o financiamento ao desenvolvimento sustentável. O PL do Executivo estabelece que o financiador deve exigir do empreendedor o licenciamento ambiental antes de conceder crédito.