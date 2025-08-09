Topo

Banqueiro chinês 'desaparecido' foi liberado após investigação, diz fonte próxima

09/08/2025 03h14

O banqueiro Bao Fan, figura proeminente no setor de tecnologia chinês, foi liberado pelas autoridades chinesas após desaparecer da vida pública há mais de dois anos enquanto "cooperava" com uma investigação, disse um de seus ex-colegas à AFP neste sábado. 

O bilionário foi fundamental na ascensão de algumas das gigantes de tecnologia mais importantes da China, supervisionando aberturas de capital de sucesso e a histórica fusão de 2015 entre a gigante de transporte por aplicativo Didi e sua principal concorrente na época, a Kuaidi Dache. 

Ele desapareceu em fevereiro de 2023, quando as autoridades lançaram uma operação para investigar vários financistas chineses proeminentes. 

Em fevereiro de 2024, seu banco de investimentos, o China Renaissance, anunciou que havia renunciado ao cargo de diretor. 

Seu ex-colega, que falou sob condição de anonimato, disse que permanece em contato com o banco de Bao e confirmou sua liberação, informou o veículo Caixin na sexta-feira. 

Bao era conhecido por seus laços com os principais executivos de tecnologia do país e era considerado uma celebridade nos círculos de capital de risco. 

Seu afastamento e o subsequente anúncio do China Renaissance de que estava "cooperando com uma investigação de algumas autoridades" causaram grande comoção no setor de serviços financeiros.

