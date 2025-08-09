Autoridades de segurança discutem a situação da Ucrânia no Reino Unido

O ministro de Relações Exteriores britânico, David Lammy, e o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, se reúnem com conselheiros de segurança europeus e americanos neste sábado, anunciou o Reino Unido.

A reunião será "um fórum crucial para discutir o progresso necessário para alcançar uma paz justa e duradoura" na Ucrânia, afirmou o gabinete do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, em um comunicado.

