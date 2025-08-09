Arlindo Cruz e o negro que é lindo, raiz e vida

Arlindo Cruz, um dos maiores nomes do samba, partiu nesta sexta (18). Dono de várias obras-primas da música, seu legado é um marco na cultura brasileira por sempre celebrar as raízes, a história e a beleza do povo negro.

Arlindo fez sucesso com canções como "Meu Lugar", "O Bem", "O Que É o Amor?" e "O Show Tem Que Continuar". Escreveu músicas que ficaram famosas na voz de vários artistas, como "Grande Erro" (Beth Carvalho), "Novo Amor" (Alcione), "Bagaço da Laranja" (Zeca Pagodinho) e "Tá Perdoado" (Maria Rita).

Entre tantas canções, "Negritude Axé", composta com Bandeira Brasil, não está entre as mais conhecidas, mas é um manifesto dessa herança deixada por ele, ao costurar referências a ícones como Clementina de Jesus, Grande Otelo, Martinho da Vila, Zumbi e Nelson Mandela, conectando arte, resistência e identidade. O verso "Negro é lindo, é raiz é a vida" sintetiza sua visão.

Arlindo cantou um Brasil na melhor versão que uma roda de samba pode proporcionar. A causa da sua morte ainda será divulgada pela família. O artista estava internado desde maio por conta de uma pneumonia.

Arlindo mudou letra de hit para 'Avenida Brasil', fez Esquenta e marcou TV Leia mais

Famosos se despedem de Arlindo Cruz Leia mais

Arlindo Cruz: um sambista perfeito que revolucionou o gênero Leia mais

Ninguém nega que o negro é / Muita força, fé e raiz / Tem quem negue que o negro quer / Liberdade é o que sempre quis / Mas nem sempre alcança / E não perde a esperança / Solta o corpo e balança / Dança pra ser feliz

Arlindo Cruz e Sereno, Trecho da canção Força, Fé e Raiz

***

NÓS NA SEMANA

Cotista perde vaga em medicina por não ser reconhecida como parda Leia mais

'Pessoas são como você': brasileira viraliza mostrando igreja negra nos EUA Leia mais

'A Melhor Mãe do Mundo' rompe ciclo de violência com força e afeto Leia mais

***

NOSSOS OLHARES

Hélio de la Penã

Papai acima de tudo, tarifaço acima de todos Leia mais

Ana Flávia Magalhães Pinto

Maria Inês Barbosa: não se pode calar a voz de uma mulher negra vitoriosa Leia mais

André Santana

Carla Akotirene: 'As bancas de heteroidentificação estão sendo sabotadas' Leia mais