PL defende deputados envolvidos em motim e fala em ato pacífico

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que a manifestação no plenário da Câmara teve "caráter pacífico e legítimo" para retomar a discussão sobre a anistia aos presos nos atos golpistas de 8 de janeiro. O motim dos deputados bolsonaristas durou mais de 30 horas e atrapalhou o andamentos dos trabalhos na Câmara.

O que aconteceu

Em nota, Costa Neto disse que o PL tem compromisso com a democracia, harmonia entre os Poderes e o exercício das prerrogativas parlamentares. O documento foi divulgado após o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), encaminhar as representações contra os deputados da sigla que participaram do motim para a Corregedoria Parlamentar.

Parlamentares podem ter seus mandatos suspensos por até seis meses ou cassados. O corregedor Diego Coronel (PSD-BA), vai analisar as condutas de 12 deputados do PL, um do PP e outro do Novo.

O PL expressa total apoio aos seus parlamentares, que agiram movidos pela responsabilidade de representar milhões de brasileiros que esperam que suas vozes sejam ouvidas. Confiamos no devido processo legal e nas instâncias competentes para que reconheça a legitimidade de suas ações. Valdemar Costa Neto, presidente do PL

Suspensão de mandato é forma de contornar a imagem enfraquecida do presidente da Câmara dos Deputados. Na avaliação de alguns parlamentares, Hugo Motta tem que aplicar algum tipo de corretivo para impor "respeito".

Decisão ainda precisa ser analisada pelo Conselho de Ética da Câmara. O presidente do colegiado vai definir um relator para cada caso, que poderá reduzir a punição. Os processos de suspensão precisam ser votados em até três dias. Caso o afastamento dos parlamentares seja aprovado, terá início imediato. Os deputados terão salário, cota parlamentar e verba de gabinete suspensas também.