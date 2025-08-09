Aplicativo de corrida do CV gerava mais de R$ 1 mi por mês, diz delegado

O aplicativo Rotax Mobili, que a polícia diz ter sido desenvolvido pelo CV (Comando Vermelho) para atuar no transporte alternativo da região da Vila Kennedy, zona oeste do Rio, gerava lucro de mais de R$ 1 milhão por mês aos chefes da facção criminosa, segundo o delegado Alexandre Netto, titular da 34ª DP (Delegacia de Polícia), em Bangu.

O que aconteceu

Em entrevista ao UOL, o delegado à frente da investigação afirmou que os criminosos pretendiam ampliar a atuação. Para além da receita de R$ 1 milhão por mês adquirido na região da Vila Kennedy, o CV tinha como objetivo aumentar a atuação para outros locais da zona oeste, além da favela da Rocinha, na zona sul do Rio.

Trabalhadores e moradores eram coagidos a instalar aplicativo, sob ameaças, diz o delegado. De acordo com Netto, o aplicativo funcionou por três meses. Nesse período, mais de 300 mototaxistas foram obrigados a instalar o app.

O tráfico também teria proibido a atuação de Uber e 99 na região. "Um mototaxista que é obrigado a utilizar apenas um tipo de equipamento é uma vítima", diz delegado.

Obtivemos mensagens de grupos de WhatsApp em que os próprios mototaxistas relatavam que eram coagidos para que instalassem o app, para que o valor das corridas fosse transferido para a facção. Alexandre Netto, delegado

Antes do aplicativo, o crime organizado já determinava quem podia e quem não podia atuar como motorista de aplicativo na região. A diferença é que, com o aplicativo, entre 20% e 30% das corridas são pagas diretamente para a caixinha do Comando Vermelho, segundo a investigação.

Policiais civis realizaram ontem uma operação contra o esquema. Quatro pessoas foram presas. Os cabeças do esquema criminoso, de acordo com a polícia, são Edgar Alves de Andrade, o Doca, apontado como principal chefe do CV em liberdade, e Jorge Alexandre Cândido Maria, o Sombra, apontado como chefe do CV na Vila Kennedy. Doca também teria ligado para Celso Luís Rodrigues, o Celsinho da Vila Vintém, chefe da ADA (Amigo dos Amigos), para que o app pudesse rodar nas favelas dominadas por ele.