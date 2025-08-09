Escrita e batom: passageiro em voo com ameaça de bomba relata investigação

O servidor público e empreendedor Israel Camargo, 38, passageiro de um voo da Azul que teve de ser desviado para Brasília após uma ameaça de bomba na quinta-feira, disse que a investigação da Polícia Federal incluiu um teste de caligrafia e questionamentos sobre um batom.

O que aconteceu

O servidor relata que, ao saírem do voo, os passageiros foram interrogados pela Polícia Federal individualmente. Segundo Israel, o procedimento durou três minutos. "Falaram que tinha um caderno e uma mensagem escrita com batom no espelho", diz. "Fizeram a gente escrever um texto para comparar a letra e me perguntaram se eu tinha batom na mala."

Passageiro afirma que soube da ameaça de bomba somente quando já estava no ônibus a caminho do saguão. "Uma mulher do ônibus viu a notícia na internet e comentou. Foi melhor assim, se tivessem avisado, poderia ter causado um pânico ainda maior." Depois, no interrogatório, o policial teria dito a ele que estavam procurando por uma carta e um caderno.

Passageiro gravou momento de procedimento de emergência. O servidor conta que sempre que viaja tem o hábito de acompanhar o mapa de voo, que mostra em tela o percurso. "Faltava 1h27 para chegar em Campinas, aí o tempo mudou para 3h e depois foi aumentando", relata. Camargo saiu de São Luís, no Maranhão, para Campinas, em São Paulo. O destino final dele seria Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Tempo de viagem maior e tripulação agitada

Passageiros desconfiaram de pane na aeronave. Camargo afirma que a tripulação começou a perceber o tempo de voo alterado. "A pessoa ao meu lado visualizou e comentou comigo. Vimos que tinha um desvio no percurso", diz. "Começamos a pensar que poderia ser uma pane no avião e que o comandante poderia nos avisar alguma coisa."

Tripulantes ficaram agitados, diz o servidor. Segundo Camargo, o sistema de comunicação, entretenimento e internet da aeronave foi desligado. "O comandante anunciou que tinha tido um problema no avião e que seria necessário fazer um pouso em Brasília. Não percebi nenhum grande problema, mas a tripulação ficou muito nervosa e a gente começou a ficar nervoso.

"Não imaginávamos que seria uma expectativa de bomba", diz ele. Camargo diz que os comissários começaram a dar instruções e se encaminhar para os itens de segurança do avião. "Eu estava na poltrona 12 A, próximo da porta de emergência", lembra. "Até então, pensávamos que era uma pane na aeronave, mas eles foram bem enfáticos na hora de avisar."

Passageiros aplaudiram comissários e piloto no momento do pouso. "Assim que pousou todo mundo ficou feliz, agradecemos o comandante e aplaudimos", diz. Mas, segundo ele, quando desembarcaram do avião não havia movimentação de bombeiros ao redor. "Vi uma pessoa correndo, mas nem imaginava que seria algo relacionado a isso [bomba]. Ficamos mais de uma hora dentro do avião."

Passageiros permaneceram no avião por mais de uma hora sem informações. Segundo Camargo, o voo pousou às 20h44 em Brasília e somente às 22h os passageiros puderam deixar a aeronave. "Estávamos sem entender. Depois, ficamos dentro do ônibus de 20 minutos a 30 minutos esperando autorização", lembra.

Voos foram remarcados e passageiros foram encaminhados para hotéis. Camargo diz que ele e outros passageiros foram alocados em hotéis em Brasília. "Saímos do avião às 22h e eu cheguei no hotel só às 6h." Depois disso, ele pode seguir para Campinas e de lá para o seu destino, Campo Grande.

Pouso de emergência no DF

Avião da companhia aérea Azul precisou fazer um pouso de emergência na noite desta quinta-feira. A suspeita era de que havia uma bomba no interior da aeronave. A PF foi acionada para fazer uma varredura no avião —após os procedimentos, descartou a presença de explosivos na aeronave. Segundo a PF, averiguações sobre o caso seguem em curso.

Voo partiu de São Luís e tinha como destino a cidade de Campinas, no interior de São Paulo. A aeronave, porém, precisou desviar a rota e aterrissar, às 20h45, no Aeroporto Internacional de Brasília. De acordo com o site Flightradar, o avião tinha previsão para decolar às 18h, mas saiu com o atraso de cerca de 30 minutos. A previsão era chegar ao Aeroporto de Viracopos às 21h30.

Azul confirmou que o voo declarou emergência. Segundo a companhia, foi necessário mudar para o aeroporto da capital federal "devido a questões de segurança envolvendo ameaça de artefato a bordo". "A Azul vai garantir todo o suporte necessário após a liberação das autoridades. A Companhia ressalta que medidas como essas são necessárias para garantir a segurança de suas operações, valor primordial para a Azul", disse a empresa, no comunicado.

Inframerica informou que "o plano de contingência do aeroporto foi acionado, conforme previsto no protocolo de segurança da concessionária". "Não houve impacto em pousos e decolagens, registros de cancelamentos ou atrasos durante o período da ocorrência", diz o comunicado da administradora do aeroporto de Brasília.

O avião foi liberado às 2h20, segundo Inframerica. Administradora informou que a pista em que a aeronave estava estacionada para averiguação, foi liberada às 00h40 para as operações aéreas.