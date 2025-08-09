Mãe adotou bebê por anúncio de rádio: 'Liguei na creche e falei que queria'

Marcos Aurélio Valentim da Silva, 35, foi adotado por um anúncio de rádio, em uma época em que o processo de adoção era menos rigoroso do que é hoje. Três décadas depois, ele comemora a inclusão dos nomes dos seus pais por adoção em sua certidão.

Trinta e cinco anos atrás, Elisabeth da Silva, hoje com 61 anos, vivia um dia comum de trabalho em Lunardelli, um município de 5 mil habitantes no interior do Paraná, quando um som vindo de um aparelho de rádio mudou sua vida para sempre.

"Trabalhava numa casa como empregada e ouvi no rádio: 'tem uma criança aqui para adotar'. Aí liguei lá na creche e falei que queria", lembra Elisabeth.

Ela havia perdido dois filhos durante a gestação e o desejo de adotar era algo que já comentava com o esposo. O que ela não sabia é que aquele anúncio inusitado daria início a uma história de amor, acolhimento e luta por direitos.

'Pesava só 5 kg'

Marcos nasceu em Lunardelli e chegou aos cuidados de Elisabeth com apenas seis meses de idade.

"Quando eu peguei ele, tinha seis meses de vida, pesava só 5 kg. Ficou 11 dias internado. Como ele passou muita fome, quando começou a comer, passava muito mal. Com uma bolacha na mão, ele queria comer tudo de uma vez", contou Elisabeth.

O quadro era grave: desnutrido, ele sobrevivia com o que havia antes de ser adotado. "Se alimentava de água com açúcar [quando estava com a família biológica]. Quando o vi, achei que não conseguiria criar. Dava para ver as costelinhas", lembra ela.

A preocupação foi grande; e o sentimento, imediato: "É a mesma coisa, como se tivesse saído da minha barriga."

'Educado, são e salvo'

Marcos e sua irmã Imagem: Arquivo pessoal

A mulher que havia dado à luz Marcos entregou-o para adoção: "Disse que não queria mais e deu prazo para decidir até depois do almoço se ficaríamos com ele", lembra Elisabeth. Com o apoio do marido, Antônio Pereira da Silva, 71, ela levou o menino para casa e o apresentou ao fórum.

"A juíza ainda tentou dar um susto em mim, falando que a criança poderia ser roubada, mandou o pessoal do hospital me dar uma carta para entregar a ela [juíza]", lembra Antônio.

Mas não houve volta: "A gente pegou ele novinho, magrinho e agora está esse homem barbado. Demos a volta por cima e está aí o rapaz, educado, são e salvo", diz o pai que o adotou.

Na infância, a origem de Marcos nunca foi escondida. "Teve um tempo, quando eu já conseguia entender, que sentaram comigo e falaram a situação. Eu tinha oito anos", lembra ele.

Mais tarde, Elisabeth deu à luz sua primeira filha biológica, que também cresceu sabendo toda a história do irmão —e sempre se deu bem com ele. Ainda assim, no convívio social, poucos sabiam.

"Comentavam que eu era muito parecido com minha irmã. Quem olha de longe não diz que sou adotado, na escola nunca souberam", completa.

Sobre a mãe biológica, nunca houve busca. "Me falaram que eu tinha mais irmãos de sangue, mas nunca quis mexer com isso. Eles me criaram desde pequeno. Entendo que era muito complicado criar filhos por questão financeira, então acho melhor deixar o passado para trás", afirma Marcos.

Marcos, sua irmã e uma professora Imagem: Arquivo pessoal

'Medo de ficar como indigente'

Marcos passou mais de três décadas sem documentos que comprovassem o vínculo com os pais que o criaram. Em sua certidão, constavam apenas os nomes do pai e da mãe biológicos.

Foi um acidente de trânsito recente que acendeu o alerta. "Não sofri nada na batida e nem machuquei ninguém, mas fiquei pensando que, caso ocorresse outra situação, ou se eu tivesse morrido, poderiam não encontrar minha família", diz Marcos.

Marcos, o pai, a mãe e a irmã Imagem: Arquivo pessoal

Foi então que a família recorreu à Defensoria Pública. "Passou bastante tempo. Optamos por recorrer para me documentar. Medo de ficar como um indigente. A gente tem uma família, mas pode acontecer algo com a gente e não somos tão conhecidos aqui na cidade", diz Marcos.

Com o apoio da defensora pública Helena Franceschi, o caso finalmente foi regularizado.

Esse caso foi daqueles típicos que só aparecem na Defensoria Pública. Fiquei pensando em como iria comprovar as alegações das partes. Felizmente, foi possível produzir várias provas sobre a veracidade das alegações, sobre o anúncio do bebê no rádio, o que atualmente é impensável.

Helena Franceschi, defensora pública

"O caso da adoção do Marcos teve um final feliz, mas também traz um alerta sobre a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente e da necessidade de seguir a fila da adoção", completou.

O ECA, de 1990, preconiza que crianças em abrigos sejam cadastradas em um sistema de adoção. O mesmo vale para pessoas que desejam adotar: é necessário se cadastrar em um sistema, passar por cursos e aguardar até que uma criança compatível com seu perfil possa ser adotada. O modelo visa a evitar adoções irregulares, o que pode trazer prejuízos para as crianças.

'Sempre tive uma família, mas agora está registrado'

Marcos com a mãe; ele agora tem o sobrenome dela em seu registro Imagem: Arquivo pessoal

Para Marcos, que agora ostenta o "da Silva" finalmente no nome, o sentimento é de completude. "Sinto que agora eu tenho uma família com sobrenome. Sempre tive uma família, mas agora é registrado. Caso aconteça alguma coisa, tem alguém com meu nome", diz ele.

"Sempre tive o pensamento de ele ter o sobrenome da gente e agora ele tem. Ficamos mais sossegados", comenta Antônio.

Só tenho a agradecer tudo o que ela [mãe] fez por mim. Se não fosse ela, eu não estaria aqui.

Marcos Aurélio Valentim da Silva