Topo

Notícias

Acidente entre ônibus e carreta deixa 11 mortos e mais de 40 feridos no MT

São Paulo

09/08/2025 09h47

Um acidente entre uma carreta e um ônibus de viagem deixou 11 mortos e 46 feridos em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, na noite desta sexta-feira, 8. A colisão ocorreu na altura do km 648 da BR-163, segundo a concessionária Nova Rota do Oeste.

Quatro equipes de resgate da empresa, o Corpo de Bombeiros e uma ambulância de Nova Canaã fora até o local, a cerca de 330 quilômetros de Cuiabá. O motorista da carreta foi socorrido em estado grave, além de 11 ocupantes do ônibus.

Outros 26 foram encaminhados em estado moderado para as unidades de atendimento e oito tiveram ferimentos leves.

As informações iniciais apontam que o ônibus da empresa Rio Novo tinha como destino Sinop (MT). O coletivo colidiu de frente com a carreta Volvo FH440, placa Brasil, carregada com caroço de algodão. Ainda não se sabe a causa da batida.

De acordo com a concessionária, o tráfego foi liberado as 7h43, após a limpeza e obstrução da pista.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Albânia desarticula poderosa rede que traficava cocaína do Paraguai

Acidente entre ônibus e carreta deixa 11 mortos e mais de 40 feridos no MT

Acidente entre carreta e ônibus deixa 11 mortos em Mato Grosso

Oposição à guerra em Gaza se intensifica entre reservistas do Exército em Israel

Milei fecha cerco a aumentos concedidos pelo Congresso para setores sensíveis da sociedade

Coreia do Norte desmonta equipamento de som na fronteira

Conselho de Ética será responsável por julgar afastamento de deputados amotinados

Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 9 milhões

Tiroteio deixa feridos na Times Square, em Nova York; suspeito é detido

Autoridades de segurança discutem a situação da Ucrânia no Reino Unido

Licenciamento: ambientalistas veem freio parcial e Estados falam em 'retrocesso'