Acidente entre carreta e ônibus deixa 11 mortos em Mato Grosso

Uma colisão entre um ônibus e uma carreta deixou ao menos 11 mortos e 48 feridos ontem, em Lucas do Rio Verde (MT), cidade a 360 km de Cuiabá.

O que aconteceu

Todos os mortos estavam no ônibus. Até o momento, foram confirmadas 11 óbitos, segundo a concessionária responsável pela rodovia. O veículo fazia o trajeto entre Cuiabá e Sinop (MT), um percurso de cerca de 480 quilômetros.

Feridos foram levados a hospital da região. Quatro equipes de resgate da concessionária Nova Rota do Oeste, o Corpo de Bombeiros e uma ambulância de Nova Canaã atenderam os feridos no local. Eles confirmaram os óbitos e também encaminharam 26 pessoas com estado de saúde moderado, 11 grave e oito leves para o Hospital São Lucas, em Lucas do Rio Verde.

Colisão entre ônibus e carreta foi frontal. O impacto ocorreu em uma curva da estrada, por volta das 21h40, no quilômetro 648 da BR-163.

O motorista da carreta foi socorrido com ferimentos moderados. Não há novas informações sobre seu estado de saúde desde o resgate. Ele dirigia um Volvo modelo FH440 que carregava uma carga de caroço de algodão.

Devido à gravidade do acidente, o trabalho é complexo para as equipes no local. A perícia foi concluída ainda durante a madrugada. Em nota, a Polícia Rodoviária Federal disse que "a dinâmica exata do sinistro está sendo apurada pela polícia rodoviária federal". "Mais informações serão divulgadas após a conclusão do laudo pericial", informou.

O tráfego de veículos no local foi liberado às 7h43. A concessionária já faz a limpeza e a remoção dos veículos da pista.

A empresa responsável pelo ônibus lamentou o ocorrido. Em nota publicada em redes sociais, a Rio Novo Transportes afirmou que "a prioridade é cuidar das vítimas e de seus familiares" e que suas equipes estão nos hospitais para oferecer o apoio necessário.