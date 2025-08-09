Home office na praia: confira 10 hospedagens para trabalhar enquanto viaja

Com vista para o mar, jardim ou igarapé, algumas hospedagens bem avaliadas no Airbnb reúnem o cenário ideal para quem quer trabalhar de forma remota sem abrir mão de conforto e paisagens inspiradoras.

Em destinos como Atins (MA), Barra da Tijuca (RJ), Itacaré (BA) e outras cidades brasileiras, é possível ser produtivo e ainda ter pausas de descanso com qualidade em espaços com boas estruturas e conexão com a natureza.

Selecionamos acomodações com nota igual ou superior a 4,88 (de um total de 5), ideais para quem viaja sozinho ou em dupla, e quer manter a rotina de home office em locais tranquilos, com varanda, rede, vista para o mar ou espaços gourmet ao ar livre. Confira a seguir: (os preços foram pesquisados em 8 de agosto de 2025 e podem sofrer alterações)

Itacaré (BA)

Itacaré é ideal para homeoffice Imagem: Divulgação Airbnb

Apartamento no andar superior, a poucos minutos das praias urbanas e do centro turístico de Itacaré. Acomodação completa, com serviço diário gratuito de limpeza e arrumação para você curtir a cidade com mais conforto e praticidade.

Nota no Airbnb: 4,94

Palavra do hóspede: "O apartamento é aconchegante e bem situado, com vista para coqueiros, muito agradável. Está impecável de limpo e cheiroso, a cozinha está bem equipada e tem mesa com escritório, perfeito para fazer home office e curtir Itacaré. Única coisa que poderia melhorar é o sistema de fechadura eletrônica com cartão, que às vezes demorava para funcionar." (David, maio de 2025)

Caraíva (BA)

Caraíva é ideal para mesclar trabalho e conforto Imagem: Divulgação Airbnb

Suíte no segundo andar da casa Mamazoo, em Caraíva, com entrada independente, varanda e deck privativo de madeira com vista para o céu e o mar. Equipada com cama queen, ar-condicionado, frigobar, cafeteira elétrica e utensílios. Um refúgio tranquilo para relaxar ou trabalhar com conforto.

Nota no Airbnb: 4,89

Palavra do hóspede: "Experiência incrível. A estadia correspondeu às minhas expectativas desde a recepção até a partida. A casa é rústica e charmosa, como toda Caraíva, mas também muito limpa e com todos os equipamentos necessários ao bem-estar. Cada detalhe tem um cuidado das meninas que foram ótimas anfitriãs. Recomendo super." (Adalto (junho de 2025)

João Pessoa (PB)

João Pessoa é a capital "queridinha"do momento Imagem: Divulgação Airbnb

Flat moderno e confortável à beira-mar do Bessa, com acesso direto à areia. Ideal para até quatro pessoas, o espaço tem cama e sofá-cama queen, cozinha equipada com utensílios e eletrodomésticos, como cafeteira, air fryer e fogão de indução. Conta ainda com wi-fi, ar-condicionado, TV e banheiro privativo. Bem prático para dias de trabalho ou descanso.

Nota no Airbnb: 5,0

Palavra do hóspede: "Simplesmente tudo perfeito. Tudo como estava no anúncio, recepção maravilhosa. O flat está equipado com tudo que precisa para uma ótima estadia. A estrutura do empreendimento bem tecnológica e segura, a piscina na cobertura foi uma ótima opção para os finais de tarde após a praia." (Welton, maio de 2025)

Maceió (AL)

Maceió é o caribe brasileiro Imagem: Divulgação Airbnb

A poucos passos da praia de Jacarecica do Sul, em Maceió, esta acomodação oferece fácil acesso ao mar e uma piscina exclusiva, diferencial na região, segundo o anunciante. Ideal para quem busca relaxar e aproveitar dias de sol com conforto.

Nota no Airbnb: 5,0

Palavra do hóspede: "A estadia no studio foi incrível, o difícil foi querer sair para a rua com aquela vista espetacular do mar bem aos meus pés. A cozinha, apesar de compacta, tinha todos utensílios para refeições rápidas. Chuveiro ótimo. Ar e tv funcionando perfeitamente. Super recomendo." (Adriano, junho de 2025)

Ipojuca (PE)

Ipojuca tem praias lindas Imagem: Divulgação Airbnb

A apenas 400 metros do mar e a 4 km do centro de Porto de Galinhas, este flat no 3º andar do Cupe Garden combina vista para o mar, estrutura moderna e tranquilidade. Com capacidade para até quatro pessoas, é uma opção prática e confortável para quem deseja aproveitar o litoral com comodidade.

Nota no Airbnb: 4,88

Palavra do hóspede: "André foi muito atencioso e prestativo, o flat corresponde ao anúncio, tudo muito organizado, limpo e cheiroso. Superou nossa expectativa. O rooftop estava em reforma na piscina maior, porém a menor deu para usar tranquilamente. Porém ele nos avisou com antecedência." (Paulo, junho de 2025)

Pipa (RN)

Pipa fica a duas horas da capital Natal Imagem: Divulgação Airbnb

Em meio à Mata Atlântica e com vista panorâmica para o mar, esta casa de 100 m² fica dentro de uma ecovila tranquila com apenas nove residências. São dois quartos com banheiro, acesso direto à praia de Minas e uma estrutura compartilhada que inclui piscina com solário e jacuzzi. No entorno, a vegetação nativa divide espaço com animais como pavões e macacos.

Nota no Airbnb: 5,0

Palavra do hóspede: "Excelente lugar para relaxar e passar um tempo em contato com a natureza." (Euller, junho 2025)

Natal (RN)

Natal encanta pelo mar claro e dunas Imagem: Divulgação Airbnb

Este apartamento fica dentro de um hotel a poucos metros do mar, com serviço de quarto diário e localização estratégica. Está próximo à feirinha e aos principais restaurantes da região, ideal para quem quer curtir a praia com praticidade. É uma opção confortável para famílias que desejam estar perto de tudo durante a estadia.

Nota no Airbnb: 4,88

Palavra do hóspede: "Tudo perfeito, super recomendo! Flat extremamente aconchegante, de fácil acesso a supermercados e restaurantes e os anfitriões muito atenciosos e gentis. Adorei!" (Taynara, junho 2025)

Preá (CE)

Preá é destino para home office e kitesurf Imagem: Divulgação Airbnb

A poucos passos das dunas da Praia do Preá, esta acomodação oferece uma experiência tranquila e integrada à natureza. São apenas 300 metros até o mar, em uma vila de pescadores onde o tempo parece passar mais devagar. O cenário é formado por palmeiras, areia branca, lagoas e águas mornas —ideal para quem busca desacelerar e se reconectar em meio à simplicidade do litoral cearense.

Nota no Airbnb: 5,0

Palavra do hóspede: "Estadia extremamente agradável, passamos ótimos dias nessa virada de ano. Tudo impecável, os anfitriões deixaram mimos na cozinha e pães de fermentação natural que eles mesmos fazem. Superproativos e sempre prontos para ajudar. Voltaremos mais vezes. Incrível, incrível, incrível." (Beatriz, janeiro de 2025)

Barreirinhas (MA)

Barreirinhas é oportunidade para conhecer os Lençóis Maranhenses Imagem: Divulgação Airbnb

Às margens do Rio Preguiças, em Barreirinhas (MA), a hospedagem Vila das Carnaúbas combina ambiente rústico, bangalôs confortáveis e uma praia particular que convida ao descanso. O espaço conta ainda com salão de jogos e áreas relaxantes à beira do rio, ideal para famílias ou grupos de amigos que querem aproveitar o melhor da região em um cenário tranquilo e cercado de natureza.

Nota no Airbnb: 4,95

Palavra do hóspede: "Extremamente fofo esse espaço! Ainda mais lindo que nas fotos! O Filipe foi muito atencioso e gentil! A única dica é, vá com um carro alto, tem bastante areia no caminho." (Isabela, julho de 2025)

Rio de Janeiro (RJ)

RJ é ideal para uns dias de trabalho remoto com vista Imagem: Divulgação Airbnb

Com vista para o mar e acesso direto à areia, este apartamento no Posto 6 da Barra da Tijuca combina localização privilegiada com praticidade. O imóvel conta com um quarto com cama queen, sala com sofá-cama, varanda, ar-condicionado, Wi-Fi com fibra e cozinha equipada.

Nota no Airbnb: 4,96

Palavra do hóspede: "O apartamento é muito bem localizado, silencioso, e com uma bela vista do mar. Cama queen confortável, cozinha equipada, banheiro com uma ótima ducha. Fomos recebidos com alguns mimos e com a geladeira abastecida de água. A comunicação com Erica foi ótima. Check-in e check-out direto na recepção." (Luiz Fernando, junho de 2025)

Escolhemos cada hospedagem de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos itens oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.