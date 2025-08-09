Home office na praia: confira 10 hospedagens para trabalhar enquanto viaja
Com vista para o mar, jardim ou igarapé, algumas hospedagens bem avaliadas no Airbnb reúnem o cenário ideal para quem quer trabalhar de forma remota sem abrir mão de conforto e paisagens inspiradoras.
Em destinos como Atins (MA), Barra da Tijuca (RJ), Itacaré (BA) e outras cidades brasileiras, é possível ser produtivo e ainda ter pausas de descanso com qualidade em espaços com boas estruturas e conexão com a natureza.
Selecionamos acomodações com nota igual ou superior a 4,88 (de um total de 5), ideais para quem viaja sozinho ou em dupla, e quer manter a rotina de home office em locais tranquilos, com varanda, rede, vista para o mar ou espaços gourmet ao ar livre. Confira a seguir: (os preços foram pesquisados em 8 de agosto de 2025 e podem sofrer alterações)
Itacaré (BA)
Apartamento no andar superior, a poucos minutos das praias urbanas e do centro turístico de Itacaré. Acomodação completa, com serviço diário gratuito de limpeza e arrumação para você curtir a cidade com mais conforto e praticidade.
Nota no Airbnb: 4,94
Palavra do hóspede: "O apartamento é aconchegante e bem situado, com vista para coqueiros, muito agradável. Está impecável de limpo e cheiroso, a cozinha está bem equipada e tem mesa com escritório, perfeito para fazer home office e curtir Itacaré. Única coisa que poderia melhorar é o sistema de fechadura eletrônica com cartão, que às vezes demorava para funcionar." (David, maio de 2025)
Caraíva (BA)
Suíte no segundo andar da casa Mamazoo, em Caraíva, com entrada independente, varanda e deck privativo de madeira com vista para o céu e o mar. Equipada com cama queen, ar-condicionado, frigobar, cafeteira elétrica e utensílios. Um refúgio tranquilo para relaxar ou trabalhar com conforto.
Nota no Airbnb: 4,89
Palavra do hóspede: "Experiência incrível. A estadia correspondeu às minhas expectativas desde a recepção até a partida. A casa é rústica e charmosa, como toda Caraíva, mas também muito limpa e com todos os equipamentos necessários ao bem-estar. Cada detalhe tem um cuidado das meninas que foram ótimas anfitriãs. Recomendo super." (Adalto (junho de 2025)
João Pessoa (PB)
Flat moderno e confortável à beira-mar do Bessa, com acesso direto à areia. Ideal para até quatro pessoas, o espaço tem cama e sofá-cama queen, cozinha equipada com utensílios e eletrodomésticos, como cafeteira, air fryer e fogão de indução. Conta ainda com wi-fi, ar-condicionado, TV e banheiro privativo. Bem prático para dias de trabalho ou descanso.
Nota no Airbnb: 5,0
Palavra do hóspede: "Simplesmente tudo perfeito. Tudo como estava no anúncio, recepção maravilhosa. O flat está equipado com tudo que precisa para uma ótima estadia. A estrutura do empreendimento bem tecnológica e segura, a piscina na cobertura foi uma ótima opção para os finais de tarde após a praia." (Welton, maio de 2025)
Maceió (AL)
A poucos passos da praia de Jacarecica do Sul, em Maceió, esta acomodação oferece fácil acesso ao mar e uma piscina exclusiva, diferencial na região, segundo o anunciante. Ideal para quem busca relaxar e aproveitar dias de sol com conforto.
Nota no Airbnb: 5,0
Palavra do hóspede: "A estadia no studio foi incrível, o difícil foi querer sair para a rua com aquela vista espetacular do mar bem aos meus pés. A cozinha, apesar de compacta, tinha todos utensílios para refeições rápidas. Chuveiro ótimo. Ar e tv funcionando perfeitamente. Super recomendo." (Adriano, junho de 2025)
Ipojuca (PE)
A apenas 400 metros do mar e a 4 km do centro de Porto de Galinhas, este flat no 3º andar do Cupe Garden combina vista para o mar, estrutura moderna e tranquilidade. Com capacidade para até quatro pessoas, é uma opção prática e confortável para quem deseja aproveitar o litoral com comodidade.
Nota no Airbnb: 4,88
Palavra do hóspede: "André foi muito atencioso e prestativo, o flat corresponde ao anúncio, tudo muito organizado, limpo e cheiroso. Superou nossa expectativa. O rooftop estava em reforma na piscina maior, porém a menor deu para usar tranquilamente. Porém ele nos avisou com antecedência." (Paulo, junho de 2025)
Pipa (RN)
Em meio à Mata Atlântica e com vista panorâmica para o mar, esta casa de 100 m² fica dentro de uma ecovila tranquila com apenas nove residências. São dois quartos com banheiro, acesso direto à praia de Minas e uma estrutura compartilhada que inclui piscina com solário e jacuzzi. No entorno, a vegetação nativa divide espaço com animais como pavões e macacos.
Nota no Airbnb: 5,0
Palavra do hóspede: "Excelente lugar para relaxar e passar um tempo em contato com a natureza." (Euller, junho 2025)
Natal (RN)
Este apartamento fica dentro de um hotel a poucos metros do mar, com serviço de quarto diário e localização estratégica. Está próximo à feirinha e aos principais restaurantes da região, ideal para quem quer curtir a praia com praticidade. É uma opção confortável para famílias que desejam estar perto de tudo durante a estadia.
Nota no Airbnb: 4,88
Palavra do hóspede: "Tudo perfeito, super recomendo! Flat extremamente aconchegante, de fácil acesso a supermercados e restaurantes e os anfitriões muito atenciosos e gentis. Adorei!" (Taynara, junho 2025)
Preá (CE)
A poucos passos das dunas da Praia do Preá, esta acomodação oferece uma experiência tranquila e integrada à natureza. São apenas 300 metros até o mar, em uma vila de pescadores onde o tempo parece passar mais devagar. O cenário é formado por palmeiras, areia branca, lagoas e águas mornas —ideal para quem busca desacelerar e se reconectar em meio à simplicidade do litoral cearense.
Nota no Airbnb: 5,0
Palavra do hóspede: "Estadia extremamente agradável, passamos ótimos dias nessa virada de ano. Tudo impecável, os anfitriões deixaram mimos na cozinha e pães de fermentação natural que eles mesmos fazem. Superproativos e sempre prontos para ajudar. Voltaremos mais vezes. Incrível, incrível, incrível." (Beatriz, janeiro de 2025)
Barreirinhas (MA)
Às margens do Rio Preguiças, em Barreirinhas (MA), a hospedagem Vila das Carnaúbas combina ambiente rústico, bangalôs confortáveis e uma praia particular que convida ao descanso. O espaço conta ainda com salão de jogos e áreas relaxantes à beira do rio, ideal para famílias ou grupos de amigos que querem aproveitar o melhor da região em um cenário tranquilo e cercado de natureza.
Nota no Airbnb: 4,95
Palavra do hóspede: "Extremamente fofo esse espaço! Ainda mais lindo que nas fotos! O Filipe foi muito atencioso e gentil! A única dica é, vá com um carro alto, tem bastante areia no caminho." (Isabela, julho de 2025)
Rio de Janeiro (RJ)
Com vista para o mar e acesso direto à areia, este apartamento no Posto 6 da Barra da Tijuca combina localização privilegiada com praticidade. O imóvel conta com um quarto com cama queen, sala com sofá-cama, varanda, ar-condicionado, Wi-Fi com fibra e cozinha equipada.
Nota no Airbnb: 4,96
Palavra do hóspede: "O apartamento é muito bem localizado, silencioso, e com uma bela vista do mar. Cama queen confortável, cozinha equipada, banheiro com uma ótima ducha. Fomos recebidos com alguns mimos e com a geladeira abastecida de água. A comunicação com Erica foi ótima. Check-in e check-out direto na recepção." (Luiz Fernando, junho de 2025)
Escolhemos cada hospedagem de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos itens oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.