Xi Jinping diz a Putin que China apoia novos contatos entre EUA e Rússia

08/08/2025 09h43

PEQUIM (Reuters) - A China está satisfeita em ver a Rússia e os Estados Unidos mantendo contato e estreitando laços para avançar em uma resolução política para a crise na Ucrânia, disse o presidente Xi Jinping em um telefonema com o presidente russo, Vladimir Putin, nesta sexta-feira.

Pequim manterá sua posição sobre a necessidade de negociações de paz e uma solução diplomática para o conflito, afirmou Xi a Putin, segundo a emissora estatal chinesa CCTV.

A ligação foi realizada a pedido de Putin, informou a CCTV.

A ligação ocorreu após o Kremlin anunciar, na quinta-feira, que Putin se encontrará com o presidente norte-americano, Donald Trump, nos próximos dias em busca do fim da guerra, que já está em seu quarto ano.

Trump adotou uma abordagem mais conciliatória em relação à Rússia após retornar à Casa Branca em janeiro, mas expressou crescente frustração com Putin pela falta de progresso em direção à paz e ameaçou impor tarifas pesadas a países, incluindo a China, que compram petróleo russo.

Trump disse na quarta-feira que poderia anunciar novas tarifas sobre a China, semelhantes às tarifas de 25% que já impôs à Índia por causa das compras de petróleo russo.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, em resposta às declarações de Trump, afirmou na sexta-feira que a cooperação comercial e energética da China com a Rússia é "justa e legítima".

"Continuaremos a tomar medidas razoáveis para garantir a segurança energética com base em nossos próprios interesses nacionais", disse o porta-voz Guo Jiakun em um comunicado divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores da China.

A ligação telefônica de sexta-feira entre Xi e Putin foi a segunda em menos de dois meses.

Os dois países fortaleceram ainda mais sua cooperação econômica, comercial e de segurança desde a invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, que desencadeou uma forte deterioração nas relações de Moscou com o Ocidente.

Putin deve visitar a China em setembro para os eventos que marcam o 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial.

(Reportagem de Ethan Wang, Yukun Zhang e Ryan Woo)

