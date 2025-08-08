Wall Street avança após escolha de Trump para diretoria do Fed estimular apostas dovish

Por Nikhil Sharma e Pranav Kashyap

(Reuters) - Wall Street subia nesta sexta-feira depois que a escolha interina do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a diretoria do Federal Reserve alimentou expectativas de uma política monetária mais "dovish" no futuro.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,31%, para 44.103,06 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,27%, a 6.357,22 pontos, e o Nasdaq Composite tinha alta de 0,21%, para 21.287,53 pontos.

Trump decidiu reformular o Fed na quinta-feira, indicando o presidente do Conselho de Assessores Econômicos, Stephen Miran, para um cargo de curto prazo na diretoria após a saída abrupta de Adriana Kugler - e reduzindo sua lista para substituir Jerome Powell, cujo mandato termina em 15 de maio.

No mesmo dia, a Bloomberg News informou que o diretor do Fed, Christopher Waller, estava surgindo como um dos principais candidatos a chair do banco central norte-americano.

Os investidores estavam sendo afetados por sinais mistos sobre o futuro do Fed, uma vez que a pressão de Trump desperta preocupações sobre a independência do banco central e uma possível remodelação da liderança que poderia tornar a política monetária mais frouxa.

"A realidade é que o presidente não pode forçar um chair a deixar o cargo ou exercer qualquer pressão adicional para que os diretores forcem a redução dos juros. Trata-se de ele colocar pessoas que serão mais 'dovish' e, em última análise, (levarão) a cortes mais profundos nos juros, sejam eles justificados ou não", disse Phil Blancato, presidente-executivo da Ladenburg Thalmann Asset Management.

Em relação a balanços, a Expedia saltava 9,7% depois de aumentar sua previsão anual de reservas brutas e crescimento da receita.

A Monster Beverage ganhava 9%, já que a empresa superou as estimativas para seus resultados do segundo trimestre.

A Gilead Sciences por sua vez tinha alta de 8,9% depois de aumentar sua perspectiva financeira para o ano inteiro.