Wall St abre em alta após mudança no Fed estimular apostas dovish

08/08/2025 10h37

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em alta nesta sexta-feira depois que a escolha temporária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para o cargo de diretor do Federal Reserve alimentou expectativas de uma diretoria do banco central mais "dovish".

O Dow Jones Industrial Average subia 0,17% na abertura, para 44.044,95 pontos. O S&P 500 ganhava 0,24%, a 6.355,22 pontos, enquanto o Nasdaq Composite tinha alta de 0,35%, para 21.316,366 pontos.

(Reportagem de Nikhil Sharma)

