Vivara vê bons resultados em margem bruta à frente após ações estruturais

08/08/2025 11h22

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente-executivo da Vivara, Icaro Borrello, afirmou nesta sexta-feira estar confortável quanto à continuidade de bons resultados na margem bruta da companhia, destacando que o desempenho no segundo trimestre nessa linha do balanço refletiu ações estruturais.

"Todas as iniciativas são estruturais", afirmou o executivo em teleconferência sobre o balanço do segundo trimestre divulgado na noite da véspera, citando entre elas a gestão de precificação, uma maior penetração das subcategorias.

No segundo trimestre, a margem bruta da Vivara registrou um aumento de 3,5 ponto percentual em relação ao mesmo período de 2024, para 72,3%.

O executivo também citou a maior participação de produtos vindos da fábrica em Manaus (AM). "Nos trimestres passados, fizemos um investimento na fábrica e começamos a colher os frutos... Esse share (fatia) maior de Manaus...naturalmente traz uma margem bruta melhor", afirmou.

Borrello ainda destacou nova operação do centro de distribuição do Espírito Santo. "Vamos ter um bom impacto vindo disso na margem", acrescentou.

(Por Paula Arend Laier)

