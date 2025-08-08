Violoncelles en Folie 2025: festival idealizado por brasileiro celebra 20 anos de magia sonora nos Alpes franceses

A cidade de Briançon, no coração dos Alpes franceses, se prepara para acolher a 20ª edição do Festival Violoncelles en Folie, que será realizada de 9 a 16 de agosto de 2025. Criado pelo violoncelista brasileiro Fernando Lima, o evento nasceu do desejo de oferecer um espaço dedicado ao encontro e à criação em torno do instrumento. Vinte anos depois, o evento tornou-se uma referência, reunindo artistas consagrados, jovens talentos e um público fiel que compartilha a paixão pelo violoncelo.

"Esse ano o Violoncelles en Folie completa 20 anos. Ele nasceu nos Alpes, em torno de Briançon, como um pequeno encontro de violoncelistas", recorda Fernando Lima. "Hoje, reúne cerca de 130 músicos e atrai mais de 4.000 espectadores. Tornou-se uma referência para o violoncelo na Europa", completa.

Segundo o idealizador, desde o início o objetivo foi cultivar a excelência artística em um ambiente de liberdade criativa e alegria. "Queríamos um espaço de expressão, onde a busca pela qualidade fosse acompanhada de leveza, de prazer em fazer música."

O Brasil ocupa um papel de destaque nessa trajetória. "Sempre teve um lugar especial no festival, porque tem um lugar especial para mim", afirma Lima. "Ao longo desses 20 anos, cerca de 40 jovens músicos brasileiros passaram por residências em Briançon. Alguns ficaram e hoje são professores e artistas do festival."

Entre os nomes que construíram essa ponte cultural entre Brasil e França, estão o clarinetista Alison Pereira, os violoncelistas Diego Coutinho e Diego Cardoso, e o compositor Kali Akel, presidente no festival desde 2018. "Ele contribui de forma importante para enriquecer o repertório contemporâneo do violoncelo", destaca.

Para marcar a data, a programação de 2025 aposta em encontros musicais inspiradores. Ao lado de artistas franceses de prestígio ? como o violoncelista Victor Julien-Laferrière e a violinista Manon Galy, vencedores do prêmio Victoires de la Musique ? o festival receberá o virtuoso cavaquinista brasileiro Matheus Donato, em uma celebração da diversidade estética que marca o espírito do evento.

"São concertos variados, com música clássica, jazz, música brasileira e sons do mundo inteiro. É um festival de encontros ? e de muito amor pela música", resume Lima.

Entre os destaques da programação estão o Trio Zeliha, o duo formado por Julien-Laferrière e Théo Fouchenneret, o Tansman Cello Quartet, além de apresentações coletivas com artistas residentes que interpretarão repertórios que transitam de Schubert a Piazzolla, de Brahms ao tango contemporâneo.

Uma experiência musical nas alturas

Durante o dia, a Académie Violoncelles en Folie transforma Briançon e seus arredores em um laboratório vivo de formação musical. Crianças, jovens e adultos de diferentes níveis participam de aulas individuais, oficinas criativas, ensaios coletivos e projetos de música de câmara. No final da semana, os alunos dividem o palco com artistas consagrados. A experiência se desdobra entre 1.500 e 1.800 metros de altitude, integrando música, natureza e patrimônio arquitetônico local.

O clarinetista Alison Pereira, um dos músicos brasileiros que passaram pela residência do festival e hoje atua como professor convidado, será protagonista de dois momentos especiais. Na programação oficial, participa de um trio ao lado do violoncelista Diego Coutinho e do acordeonista Jérémy Vannereau, com repertório que une Piazzolla, Chico Buarque e composições autorais de Vannereau. "Será um belo concerto, misturando estilos e timbres, do canto à música instrumental", adianta.

Pereira também assina o concerto de encerramento, no dia 16 de agosto, à frente de um grupo festivo criado especialmente para a ocasião. "É com muita felicidade que vejo chegar esse aniversário de 20 anos. O festival sempre contou com artistas brasileiros de renome e encanta o público com esse universo sonoro que traz à região. Agora é a nossa vez de contribuir com uma gota de alegria nesse grande vaso musical. Vamos fechar com festa: músicas dos anos 1980, Gilberto Gil e companhia, para todo mundo dançar", celebra.

O violoncelo e a voz humana

O violoncelista Diego Cardoso participa das comemorações pelos 20 anos do festival, evento que acompanha sua trajetória artística desde 2007. Ao longo desses anos, Cardoso passou de aluno a professor, artista residente e convidado, consolidando uma relação duradoura com o festival.

"Comecei como aluno e, com o tempo, retornei como professor, violoncelista em residência e artista convidado", relata o músico. Entre os momentos marcantes de sua participação, destaca colaborações com o grupo Ansombro Nemesis, a equipe do Tempo de Brasil e o pianista César Birchner, além de outras experiências musicais e humanas que considera inesquecíveis.

Cardoso também reflete sobre a natureza expressiva do violoncelo, instrumento que, segundo ele, se destaca por sua proximidade com a voz humana, tanto em tessitura quanto em timbre. "Quando a gente toca, ele vibra com o nosso corpo, e essa vibração cria uma conexão muito forte, como se os dois corpos, o do músico e o do instrumento, virassem um só", explica. Para o músico, essa característica torna o violoncelo especialmente capaz de "transmitir emoções de forma direta e sensível ao público".

Além de sua expressividade, o violoncelo é, segundo Cardoso, um instrumento versátil: "Pode cantar, acompanhar, fazer acordes, ser rítmico, até percussivo. É possível explorar muitos estilos e sons com ele". Ainda assim, ele ressalta que a verdadeira magia do instrumento está na sua capacidade de "ressonar com quem toca e com quem escuta".

Neste ano, sua participação no festival ganha um significado especial. Como artista residente, Cardoso está envolvido em diversas frentes: ensaios, aulas, concertos e interações com alunos e público. Um dos destaques será a estreia mundial de uma obra inédita do compositor Kali Akel, escrita especialmente para ele e para o festival. A peça, para violoncelo solista e orquestra de violoncelos, será apresentada pela primeira vez durante o evento.

Acessibilidade e espírito comunitário

Com ingressos a preços acessíveis ? 20?€, com descontos para jovens e estudantes ? o festival reafirma seu compromisso com a democratização do acesso à música de qualidade. Crianças de até 12 anos têm entrada gratuita, e há também a opção de passes semanais com tarifas sociais.

A 20ª edição do Festival Violoncelles en Folie segue até 16 de agosto, em Briançon.