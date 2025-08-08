Mais um caso: câmera flagra empresário espancando mulher em elevador do DF

Câmeras de segurança de um elevador registraram mais um caso de violência contra a mulher. A agressão ocorreu em um prédio no Guará II, no Distrito Federal, na madrugada da última sexta-feira.

O que aconteceu

Agressor é o empresário Cleber Lúcio Borges, de 55 anos. Ele aparece na gravação espancando a companheira, de 34 anos.

O empresário do ramo imobiliário Cleber Lúcio Borges, de 55 anos Imagem: Reprodução/Facebook

Vítima estava na garagem, à espera do elevador para subir para o apartamento do casal. Ela foi surpreendida pelo seu agressor, que saiu do elevador dando socos.

Na sequência, ambos entraram no local e ele iniciou uma sequência de socos e cotoveladas. As imagens mostram a mulher tentando se defender. Sem sucesso, ela acaba caindo no chão. O vídeo tem cerca de dois minutos.

Vítima ficou 5 dias internada e a mãe dela denunciou a agressão

Mulher teve fraturas no rosto e edemas no corpo, segundo a Polícia Civil. Ela foi internada em um hospital particular do Distrito Federal.

Vítima não procurou a polícia. As autoridades foram acionadas pela mãe dela.

Mãe da vítima foi alertada pela equipe médica de que havia indícios de agressão nos ferimentos da filha. Processos relacionados à Lei Maria da Penha não dependem da vítima para acontecer.

Briga começou no carro, na saída de um casamento

Em meio à discussão, agressor disse que daria "uma lição" na companheira, disse a mãe da vítima à polícia. A mulher, que estava ao volante, parou o carro a pedido do empresário. Quando ele desceu, ela deu partida, deixando-o a pé na esquina da rua ontem moram.

Ela ligou para uma amiga, disse que estava com medo e perguntou se podia ir para a casa dela. Depois de estacionar o carro, a vítima planejava subir até o apartamento para pegar o cachorro e uma mala, mas foi surpreendida pelo companheiro ao tentar pegar o elevador.

Mulher sofria violências físicas e psicológicas, também de acordo com a mãe. A polícia informou que as acusações serão investigadas. De acordo com o delegado, a vítima ainda não foi ouvida devido ao seu estado de saúde.

Homem foi preso em flagrante com armas e munições

Armas e munições apreendidas na casa do agressor Imagem: Divulgação/PCDF

Cléber tinha duas armas de fogo e mais de 500 munições em casa, apesar de não ter autorização para posse de armas. A prisão em flagrante foi realizada na manhã de quarta-feira, no endereço comercial do agressor, disse a polícia.

Suspeito pagou fiança, mas permanece preso. Ele está preso preventivamente pela denúncia de violência doméstica.

A prisão preventiva não tem prazo e, dada a gravidade dos fatos, esperamos que ele continue preso até o final das investigações.

Delegado Marcos Paulo Loures, em entrevista na manhã de hoje

Na ação, a qual o UOL teve acesso, empresário é defendido pela Defensoria Pública. O espaço segue aberto para manifestações.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

Há ainda o aplicativo Direitos Humanos Brasil e através da página da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH) do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC). Vítimas de violência doméstica podem fazer a denúncia em até seis meses.