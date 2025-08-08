Topo

Notícias

Vídeo de mulher na Geórgia circula como se fosse empresária em Belém (PA)

08.ago.2025 - O vídeo foi feito na Europa - Projeto Comprova
08.ago.2025 - O vídeo foi feito na Europa Imagem: Projeto Comprova
do UOL

Projeto Comprova

08/08/2025 12h04

Publicação na rede social X diz que pessoa estaria mostrando o percurso que teria de fazer até sua acomodação para a COP 30, com preço de R$ 300 mil. Na realidade, o vídeo foi feito na Europa.

Diferentemente do que sugere uma publicação no X, o vídeo que mostra uma mulher vestida com blazer preto e sapato de salto alto caminhando por uma área de moradias simples, ruas de terra e vegetação rasteira a caminho de uma hospedagem de R$ 300 mil por semana não foi gravado em Belém, no Pará, cidade que sediará a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas em 2025 (COP30).

O Comprova verificou que, na verdade, a gravação foi feita em Tbilisi, capital da Geórgia, na Europa. O conteúdo circula de forma enganosa, ao ser vinculado a críticas sobre os altos preços de hospedagem durante o evento internacional.

Com base em uma das notas da comunidade vinculadas à postagem no X, o Comprova identificou que o vídeo parece ter sido gravado nas proximidades da Fortaleza Narikala, em Tbilisi. No final da peça audiovisual, a construção é avistada ao fundo. Uma pesquisa reversa no Google Lens e buscas no Google Maps resultaram em fotos da construção, indicando que o vídeo seria da cidade europeia, e não de Belém. A assessoria de imprensa da Prefeitura de Belém também respondeu ao Comprova que, pela área montanhosa e pela geografia da região exibida, o vídeo não é da capital paraense.

O vídeo original foi postado por uma influenciadora no TikTok e já teve mais de 8 milhões de visualizações. A conta dela possui mais de 6 mil seguidores e ultrapassa 1 milhão de curtidas. As imagens foram republicadas também em outras páginas de entretenimento. A legenda da publicação não menciona a localização, mas a Geórgia é citada como possível local do vídeo por usuários do TikTok em comentários. Em um deles, a própria autora do vídeo confirma que as imagens foram feitas na Geórgia.

No X, tuíte que acompanha o vídeo sugere que a mulher seria uma empresária que percorre um caminho em uma região de aparente pobreza para chegar à sua hospedagem de valor exorbitante. O autor da postagem não cita fonte da informação e o conteúdo publicado não possui recursos textuais que identifiquem o local.

Quem criou o conteúdo investigado pelo Comprova

No X, a publicação foi repostada por um perfil com 282 mil seguidores, que se apresenta como uma página de entretenimento. O canal costuma veicular conteúdos de tom humorístico, como sátiras e memes sobre temas variados, incluindo política nacional e internacional.

Nos últimos dias, o perfil tem publicado postagens críticas à realização da COP30 em Belém, especialmente aquelas que questionam a infraestrutura da cidade para sediar o evento. Embora a página publique materiais de humor, não há nenhum indicativo na publicação de que o vídeo da suposta empresária que viria a Belém para a COP 30 seria algum tipo de sátira. O Comprova tentou contato, mas não obteve retorno, já que o perfil bloqueia o recebimento de mensagens.

A peça investigada já acumula 2,5 milhões de visualizações no X, além de 3 mil republicações e 20 mil curtidas. O vídeo, no entanto, foi originalmente publicado no TikTok, na conta pessoal de uma influenciadora.

Uma análise do perfil no TikTok confirma que a mulher exibida é a mesma que aparece no vídeo verificado pelo Comprova. Tanto na descrição da conta quanto na publicação original ela não informa o local da gravação. O Comprova tentou contato com a influenciadora para questionar o contexto em que o vídeo original foi gravado, mas não obteve retorno.

Por que as pessoas podem ter acreditado

A publicação exagera e utiliza contraste visual como estratégias principais para persuadir o internauta. Ao mostrar uma mulher caminhando por uma área simples, com ruas de terra e moradias precárias, ela associa essa imagem a um suposto valor de R$ 300 mil por semana para hospedagem durante a COP30. Dessa forma, a postagem causa espanto e revolta ao dar a sensação de disparidade imobiliária ao demonstrar uma contradição entre a precariedade da infraestrutura e os preços praticados no mercado.

A postagem também explora polêmica atual, ao se ancorar nas discussões recentes sobre preços abusivos de hospedagens em Belém, reforçando um cenário negativo já sensível à opinião pública. Essas táticas ampliam o engajamento da publicação, espalhando uma informação que não é verdadeira.

Fontes que consultamos: A partir das informações divulgadas nas notas da comunidade, o Comprova buscou a publicação original no TikTok e comparou as imagens da Fortaleza Narikala que constam no vídeo com as que aparecem no Google Maps por meio de busca reversa. Também houve tentativa de contato com a assessoria de imprensa da prefeitura de Belém.

Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas, eleições e golpes virtuais e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

Outras checagens sobre o tema: O Comprova já mostrou que os filhos do ministro Luís Roberto Barroso não foram deportados dos Estados Unidos nem estão foragidos em consulado e que o Pix é alvo de investigação comercial do governo norte-americano, mas não pode ser taxado por Donald Trump

Notas da comunidade: Usuários do X adicionaram contexto à publicação, afirmando que o vídeo foi filmado em Tbilisi e que a torre no final da gravação seria a Fortaleza Narikala.

Este conteúdo foi investigado por Correio de Carajás e NSC Comunicação. A investigação foi verificada por Folha de S. Paulo, Jornal do Commercio, Grupo Sinos, AFP e O Estado de S. Paulo. A checagem foi publicada no site do Projeto Comprova em 07 de agosto de 2025.

O Comprova é um projeto integrado por 40 veículos de imprensa brasileiros que descobre, investiga e explica informações suspeitas sobre políticas públicas, eleições presidenciais e a pandemia de covid-19 compartilhadas nas redes sociais ou por aplicativos de mensagens. Envie sua sugestão de verificação pelo WhatsApp no número 11 97045 4984.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Petrobras vê baixa probabilidade de dividendos extraordinários para 2025, diz CFO

EUA ampliam influência no Cáucaso com mediação entre ex-repúblicas soviéticas

Lula veta ampliação da LAC para atividades de médio potencial poluidor

Serão vetados 63 dos quase 400 dispositivos da Lei de Licenciamento Ambiental

ONG denuncia Rússia por publicar 'catálogo' de crianças ucranianas deportadas para adoção

Exportador dos EUA reporta venda de 125 mil t de milho a destinos desconhecidos

Miriam Belchior: serão vetados 63 dos quase 400 dispositivos da Lei de Licenciamento Ambiental

'Nenhuma esperança': moscovitas são céticos ante possível encontro Putin-Trump

Mulher é agredida pelo marido dentro de elevador em condomínio no Distrito Federal

Lula veta 63 dispositivos da lei de licenciamento ambiental e envia novo projeto ao Congresso

Embaixadas dos EUA e da China 'batalham' nas redes com críticas a Moraes e elogios ao Brasil