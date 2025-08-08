Vice-presidente Vance diz que EUA não têm planos de reconhecer Estado palestino

SEVENOAKS, Inglaterra (Reuters) - O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, disse que seu país não tem planos de reconhecer um Estado palestino, uma questão que ele pretende discutir com o ministro britânico das Relações Exteriores, David Lammy, em uma reunião na sexta-feira.

"Não temos planos de reconhecer um Estado palestino. Não sei o que significaria realmente reconhecer um Estado palestino, dada a falta de um governo funcional lá", afirmou Vance aos repórteres.

Ele acrescentou que o presidente Donald Trump "tem sido muito claro sobre seus objetivos, sobre o que ele quer realizar no Oriente Médio, e ele vai continuar fazendo isso".

Vance se reúne com Lammy na Chevening House, a residência de campo no sul da Inglaterra usada pelo ministro das Relações Exteriores, no início de uma viagem ao Reino Unido com sua família.

(Reportagem de Jarrett Renshaw e Catarina Demony)