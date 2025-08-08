Topo

Notícias

Venezuela chama de 'patética' nova recompensa de US$ 50 milhões dos EUA por Maduro

08/08/2025 08h16

A Venezuela reagiu com críticas à decisão dos Estados Unidos de dobrar o valor da recompensa pela captura do presidente Nicolás Maduro. O novo montante fixado na quinta-feira (7) por Washington passou de US$ 25 milhões para US$ 50 milhões, o equivalente a cerca de R$ 272 milhões, em troca de informações que levem à sua prisão. O governo venezuelano classificou a medida como "patética" e "ridícula", acusando os EUA de usar o caso como cortina de fumaça política.

"A patética 'recompensa' de Pamela Bondi é a cortina de fumaça mais ridícula que já vimos", afirmou o chanceler da Venezuela, Yván Gil, em uma mensagem no Telegram.

"Esse show é uma piada, uma distração desesperada de suas próprias misérias. A dignidade da nossa pátria não está à venda. Repudiamos essa grosseira manobra de propaganda política", acrescentou o chanceler.

O aumento da recompensa por Maduro, que passa a ser a maior da história, superando o valor oferecido pelo paradeiro de Osama bin Laden, foi anunciado pela procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, como é mais conhecida entre os americanos. Em um vídeo publicado na rede social X, ela declarou que o presidente venezuelano "é um dos maiores narcotraficantes do mundo e uma ameaça à nossa segurança nacional".

A procuradora-geral americana acusa o presidente venezuelano de utilizar "organizações terroristas estrangeiras como o Tren de Aragua, o cartel de Sinaloa e o Cartel dos Soles para introduzir drogas letais e violência" nos Estados Unidos. Até o momento, a Agência Antidrogas dos EUA (DEA) confiscou "30 toneladas de cocaína ligadas a Maduro e seus cúmplices, sendo quase sete toneladas atribuídas diretamente ao líder chavista", detalhou.

Pam afirma que a cocaína costuma estar misturada com fentanil, um opioide sintético que causa graves danos no país.

Bens confiscados

O tráfico para os Estados Unidos é, segundo Washington, a "principal fonte de renda" para os cartéis sediados na Venezuela e no México. O Departamento de Justiça já apreendeu mais de US$ 700 milhões em ativos ligados a Maduro, incluindo dois jatos privados, nove veículos e outros bens, sem conseguir reverter o fenômeno.

"Por isso, dobramos a recompensa para US$ 50 milhões. Sob a liderança do presidente Trump, Maduro não escapará da Justiça e responderá por seus crimes atrozes", justificou a procuradora-geral, que divulgou um número de telefone e pediu informações "para levar esse criminoso à Justiça".

"Regime de terror"

Pam Bondi lembrou que "o regime de terror de Maduro continua", acrescentando que a reeleição do líder chavista é considerada fraudulenta por Washington.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, ressaltou que "Maduro sufocou a democracia e se agarrou ao poder". Segundo Rubio, "ele afirmou ter vencido as eleições presidenciais de 28 de julho de 2024, mas não apresentou nenhuma prova". Os Estados Unidos "não o reconhecem como presidente da Venezuela".

Estados Unidos e Venezuela não mantêm relações diplomáticas desde o primeiro mandato de Trump (2017-2021). Em 2020, Washington acusou formalmente Maduro de "narcoterrorismo" e conspiração para traficar drogas, e ofereceu US$ 15 milhões por informações que levassem à sua captura. O governo do ex-presidente Joe Biden aumentou esse valor para US$ 25 milhões.

A apresentação de acusações contra um chefe de Estado estrangeiro por parte de Washington é incomum, mas já ocorreu em 1988 contra o então presidente do Panamá, Manuel Noriega, antes que os Estados Unidos decidissem invadir o país para derrubá-lo.

Tanto o governo Biden quanto o de Trump reconheceram como "presidente legítimo" da Venezuela o opositor Edmundo González Urrutia, que reivindica a vitória nas eleições de 2024.

Negociações para a libertação de americanos na Venezuela

A acusação de que o chavismo controla a organização criminosa Tren de Aragua, declarada por Washington como "organização terrorista global", não impediu que a Casa Branca enviasse emissários para negociar com altos funcionários venezuelanos a libertação de cidadãos norte-americanos detidos na Venezuela.

No mês passado, Rubio anunciou a libertação de dez americanos presos no país andino, após um acordo fechado com a ajuda de El Salvador.

Em 2019, depois de reconhecer o opositor Juan Guaidó como "presidente interino" da Venezuela, Trump impôs uma bateria de sanções ao país, incluindo um embargo petroleiro, em uma estratégia fracassada para tentar provocar a queda de Maduro. A própria oposição venezuelana encerrou o governo interino simbólico de Guaidó em janeiro de 2023.

(Com AFP)

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Kassab: Hoje Lula ganharia eleição e Tarcísio precisa de Bolsonaro

Kepler Weber tem queda de 61% no lucro do 2º trimestre, mas vê retomada gradual

Alemanha suspende exportações de armas a Israel para uso em Gaza

Nova onda de frio em SP: temperatura despenca e deve chover

Mais de 30 cães são encontrados mortos de fome em fazenda na Espanha

Primeiro-ministro polonês diz que pausa em guerra na Ucrânia pode estar próxima

Preços mundiais dos alimentos sobem em julho, impulsionados pela carne e óleos vegetais

Governo do Líbano aprova plano de desarmamento do Hezbollah, apesar da oposição de ministros xiitas

Associação Palestina de Futebol anuncia morte de 'Pelé palestino'

ONU Mulheres alerta sobre falta de apoio às afegãs que retornam à casa

Pedido urgente de doações quer financiar retorno de deslocados no Sudão