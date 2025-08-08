Valor do salário mínimo cresceu R$ 106 em 2025; veja em quanto está

O salário mínimo nacional reajustado para R$ 1.518,00 foi creditado pela primeira vez na conta dos trabalhadores no mês de fevereiro.

O que aconteceu

Embora o novo valor esteja em vigor desde janeiro, o depósito só foi feito agora porque os vencimentos são pagos no mês seguinte ao trabalhado. Dessa forma, o contracheque de fevereiro já apresenta o reajuste aplicado.

O salário mínimo corresponde ao valor mensal mais baixo que um trabalhador pode receber legalmente por sua atividade. Ele também serve de referência para o cálculo de benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas administrados pelo governo federal.

O acréscimo de R$ 106 em relação ao valor anterior representa um aumento de 7,5%, percentual acima da inflação do período. Apesar disso, a quantia final foi reduzida devido às medidas de contenção de gastos aprovadas no fim de 2024.

Mudança na fórmula de cálculo

Antes, o reajuste seguia dois critérios: a reposição da inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — geralmente mais favorável ao trabalhador do que o IPCA, índice oficial de inflação — e a variação do PIB (Produto Interno Bruto). Nesse modelo, o valor chegaria a R$ 1.525.

A nova regra acrescentou um limite extra: um teto de aumento das despesas de 2,5%. Assim, mesmo que o PIB cresça mais, como foi o caso de 3,2%, a aplicação será restrita ao percentual máximo estabelecido.

O valor do mínimo influencia diretamente aposentadorias, especialmente as do INSS, além de outros programas sociais. Por isso, o governo busca evitar reajustes elevados que possam causar forte impacto nas contas públicas, principalmente em um cenário de controle fiscal.