Topo

Economia

Valor do salário mínimo cresceu R$ 106 em 2025; veja em quanto está

Salário mínimo - Getty Images
Salário mínimo Imagem: Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL

08/08/2025 05h30

O salário mínimo nacional reajustado para R$ 1.518,00 foi creditado pela primeira vez na conta dos trabalhadores no mês de fevereiro.

O que aconteceu

Embora o novo valor esteja em vigor desde janeiro, o depósito só foi feito agora porque os vencimentos são pagos no mês seguinte ao trabalhado. Dessa forma, o contracheque de fevereiro já apresenta o reajuste aplicado.

O salário mínimo corresponde ao valor mensal mais baixo que um trabalhador pode receber legalmente por sua atividade. Ele também serve de referência para o cálculo de benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas administrados pelo governo federal.

O acréscimo de R$ 106 em relação ao valor anterior representa um aumento de 7,5%, percentual acima da inflação do período. Apesar disso, a quantia final foi reduzida devido às medidas de contenção de gastos aprovadas no fim de 2024.

Mudança na fórmula de cálculo

Antes, o reajuste seguia dois critérios: a reposição da inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — geralmente mais favorável ao trabalhador do que o IPCA, índice oficial de inflação — e a variação do PIB (Produto Interno Bruto). Nesse modelo, o valor chegaria a R$ 1.525.

A nova regra acrescentou um limite extra: um teto de aumento das despesas de 2,5%. Assim, mesmo que o PIB cresça mais, como foi o caso de 3,2%, a aplicação será restrita ao percentual máximo estabelecido.

O valor do mínimo influencia diretamente aposentadorias, especialmente as do INSS, além de outros programas sociais. Por isso, o governo busca evitar reajustes elevados que possam causar forte impacto nas contas públicas, principalmente em um cenário de controle fiscal.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Economia

Pagamentos do Auxílio Gás em agosto: veja aqui calendário completo

Quando será liberado 4º lote de restituição do Imposto de Renda? Veja data

Saque-aniversário do FGTS 2025: veja quando o seu estará disponível

iFood mira classe C com pedidos a partir R$ 15 para enfrentar concorrência

Valor do salário mínimo cresceu R$ 106 em 2025; veja em quanto está

Ex-diretor OMC: coalizão não é prioridade de países impactados por tarifaço

O que pode ficar mais barato na cesta de compras após o tarifaço

Taxado em 50% por Trump, setor pesqueiro tenta reabertura com mercado da UE

Próximas datas de pagamento do INSS: veja calendário de agosto

Calendário do PIS de agosto de 2025: veja data de pagamento do abono

Quando é o próximo pagamento do Bolsa Família? Veja calendário em agosto