Trump tira Billy Long do comando da Receita Federal; Bessent ficará como interino, informa NYT

08/08/2025 16h25

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está destituindo Billy Long do cargo de comissário da Receita Federal, informou o New York Times nesta sexta-feira, citando quatro pessoas familiarizadas com o assunto.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, atuará como comissário interino até que um substituto permanente seja nomeado, disse o jornal, citando um autoridade de alto escalão do governo.

(Reportagem de Ryan Patrick Jones e Bhargav Acharya em Toronto)

