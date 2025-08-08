Topo

Notícias

Trump menciona "troca de territórios" em caso de futuro acordo Rússia-Ucrânia

08/08/2025 18h28

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mencionou nesta sexta-feira (8) uma possível "troca de territórios" entre a Ucrânia e a Rússia como parte de um eventual futuro acordo entre os dois países em guerra, mas não deu detalhes.

"Haverá alguma troca de territórios para o benefício de ambos", disse Trump a jornalistas na Casa Branca durante uma cúpula com os líderes da Armênia e do Azerbaijão.

aue-jgc/sst/erl/nn/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

EUA oferece apoio tácito ao plano de Israel para Gaza

Por que dinheiro de influencers do 'jogo do tigrinho' pode ter elo com PCC e CV?

Wall Street fecha em alta, com expectativa de redução de juros pelo Fed

Lula veta parcialmente lei sobre licenciamento criticada por ambientalistas

Israel avança em Gaza, Ucrânia negocia e Trump ameaça cartéis mexicanos

Michelle Bolsonaro diz que deputada avançou 'violentamente sobre as partes íntimas' de Nikolas

Vizinha mostra rotina no condomínio em que Bolsonaro cumpre pena: 'aventura voltar para casa'

Trump menciona "troca de territórios" em caso de futuro acordo Rússia-Ucrânia

Petróleo estaciona, pouco afetado por ameaças de Trump à Rússia

Trump menciona futura "troca de territórios" em caso de acordo Rússia-Ucrânia

Astronauta americano Jim Lovell, comandante da Apollo 13, morre aos 97 anos