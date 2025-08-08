Trump menciona "troca de territórios" em caso de futuro acordo Rússia-Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mencionou nesta sexta-feira (8) uma possível "troca de territórios" entre a Ucrânia e a Rússia como parte de um eventual futuro acordo entre os dois países em guerra, mas não deu detalhes.

"Haverá alguma troca de territórios para o benefício de ambos", disse Trump a jornalistas na Casa Branca durante uma cúpula com os líderes da Armênia e do Azerbaijão.

