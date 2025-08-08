Topo

Notícias

Trump diz que se reunirá com Putin em 15 de agosto no Alasca

Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e dos EUA, Donald Trump - AFP
do UOL

Márcio Padrão

Colaboração para o UOL, com Reuters e AFP

08/08/2025 22h04

O presidente Donald Trump anunciou nesta sexta-feira (8) em sua rede Truth Social que seu "tão esperado encontro" com o mandatário russo, Vladimir Putin, acontecerá no dia 15 de agosto, no Alasca, no noroeste dos Estados Unidos.

O que aconteceu

Trump prometeu em diversas ocasiões pôr fim à guerra na Ucrânia. Para isso, conversou várias vezes por telefone com Putin nos últimos meses, mas não se reuniu pessoalmente com ele desde que voltou à Casa Branca em janeiro.

O presidente dos EUA confirmou a informação a jornalistas e disse que gostaria que o encontro tivesse ocorrido antes. "Vou me reunir muito em breve com o presidente Putin. Teria sido mais cedo, mas acho que há acordos de segurança que, infelizmente, as pessoas têm que fazer", disse durante uma cúpula trilateral com os líderes da Armênia e do Azerbaijão.

Uma possível "troca de territórios" entre a Ucrânia e a Rússia deverá ser negociada. Ela poderá fazer parte de um eventual futuro acordo entre os dois países em guerra, mas Trump não deu detalhes. "Haverá alguma troca de territórios para o benefício de ambos", disse hoje aos jornalistas na Casa Branca.

O último encontro entre os mandatários ocorreu em junho de 2019. Na ocasião, foi em meio a uma cúpula do G20 no Japão, durante o primeiro mandato do republicano.

Trump retomou contato com Putin em fevereiro, após retornar à Casa Branca. Na época, o objetivo já era encerrar rapidamente a guerra desencadeada em 2022 com a invasão russa da Ucrânia.

Com as negociações entre Moscou e Kiev bloqueadas, Trump lançou em 29 de julho um ultimato de 10 dias a Putin para que encerre o conflito. O prazo expirou nesta sexta-feira (8) e poderia levar a novas sanções americanas, como tarifas de 100% para países que compram petróleo russo, como China e Índia. Com a reunião agendada entre os dois para 15 de agosto, ainda é incerto se tais sanções ocorrerão até lá.

