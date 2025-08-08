Transporte ferroviário de grãos nos EUA aumenta 8% na semana encerrada em 26/7

São Paulo, 8 - O transporte ferroviário de grãos nos Estados Unidos somou 27.097 vagões na semana encerrada em 26 de julho, de acordo com relatório do Departamento de Agricultura do país (USDA). O volume representa aumento de 8% ante a semana anterior e de 9% em relação ao período correspondente do ano passado.Já o transporte de grãos por barcaças totalizou 777.004 toneladas na semana encerrada em 2 de agosto. O volume representa queda de 8% ante a semana anterior e aumento de 25% em relação a igual período do ano passado.Na semana encerrada em 31 de julho, 30 navios foram carregados com grãos em terminais do Golfo, 15% mais na comparação anual. Nos dez dias a partir de 1º de agosto, a expectativa era de que 39 navios fossem carregados, aumento de 11% ante igual período do ano passado.