Topo

Notícias

Trafego marítimo é suspenso no estreito de Dardanelos por incêndios na Turquia

08/08/2025 12h05

O tráfego marítimo foi suspenso nesta sexta-feira (8) no movimentadíssimo estreito de Dardanelos, noroeste da Turquia, devido a incêndios perto da cidade de Çanakkale, anunciou o Ministério turco dos Transportes. 

Diante do avanço das chamas, três comunidades e cerca de 50 moradores de uma casa de repouso na província de Çanakkale tiveram que ser evacuados, informou o governo local. 

Imagens divulgadas pela imprensa turca mostram bombeiros abandonando um de seus caminhões em chamas em uma estrada florestal próxima a residências. 

As autoridades alertaram que rajadas de vento de 70 a 75 km/h atingirão a região neste fim de semana, quando as previsões indicam temperaturas de até 35 graus Celsius. 

Mais de 270 bombeiros e socorristas foram mobilizados, apoiados por oito aviões, quatro helicópteros e 45 caminhões-cisterna, segundo as autoridades. 

Fronteira natural entre a Europa e a Ásia, o estreito de Dardanelos conecta, ao longo de 60 quilômetros, o Mar Egeu ao Mar de Mármara, que banha a costa sul de Istambul e que, por sua vez, se comunica com o Mar Negro através do estreito de Bósforo. 

Um total de 45.849 navios atravessaram o estreito de Dardanelos em 2024, segundo o ministério. 

A província de Çanakkale é um popular destino turístico que abriga o sítio arqueológico das ruínas da antiga Troia. 

No século XX, foi palco da Batalha de Dardanelos (março de 1915 - janeiro de 1916), uma das derrotas mais sangrentas das forças aliadas durante a Primeira Guerra Mundial frente ao Império Otomano.

bg-rba/ach/vmt/mab/eg/jc/mvv

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

EUA e Reino Unido divergem sobre Gaza mas compartilham objetivo de acabar com crise, diz Vance

Motta: não existe presidente da Câmara mais forte ou mais fraco porque o regimento é o mesmo -

Motta: não se pode confundir pauta sobre prerrogativa parlamentar como contra outro poder

Motta diz que há sentimento de incômodo na Câmara com algumas decisões do STF

Randolfe: Motim bolsonarista no Congresso foi um 8/1 de dentro para fora

Lula veta dispositivo do licenciamento que abria brecha a pavimentação de rodovia sem licença

Paul McCartney não visitou Phil Collins em hospital; cena foi criada por IA

Conselho de Segurança da ONU convoca para sábado reunião de emergência sobre Gaza (diplomatas)

Chefe da ONU tacha de 'escalada perigosa' decisão de Israel de tomar o controle da Cidade de Gaza

Trump preside assinatura de acordo entre Armênia e Azerbaijão

França investiga ameaças de morte a Emmanuel Macron feitas por rabino em vídeo