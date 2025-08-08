Toyota credita queda no lucro a impacto das tarifas dos EUA

A Toyota Motor relatou uma queda no lucro líquido do primeiro trimestre fiscal e cortou sua previsão de lucro anual devido às tarifas dos EUA, prevendo um impacto de US$ 9,5 bilhões com as taxas.

A montadora japonesa anunciou na quinta-feira que o lucro líquido caiu 37% em relação ao ano anterior, para 841,345 bilhões de ienes, equivalente a US$ 5,71 bilhões, nos três meses encerrados em junho. Esse valor superou a estimativa de US$ 5,26 bilhões em uma pesquisa com analistas realizada pela provedora de dados Quick.

A receita do primeiro trimestre aumentou 3,5% em relação ao ano anterior, para US$ 83,14 bilhões , com a América do Norte e o Japão liderando o crescimento das vendas. As tarifas americanas afetaram o lucro operacional em US$ 3,05 bilhões, informou a empresa.

Para o ano fiscal iniciado em abril, a Toyota espera que as tarifas norte-americanas reduzam o lucro operacional em 1,4 trilhão de ienes, o equivalente a US$ 9,5 bilhões.

A empresa projetou uma queda de 44% no lucro líquido, para US$ 18,05 bilhões neste ano fiscal, abaixo da previsão anterior de US$ 21 bilhões. A empresa manteve a expectativa de crescimento de 1,0% na receita, para US$ 328,14 bilhões.

A montadora continua esperando que as vendas de veículos do grupo aumentem 1,7%, para 11,20 milhões de unidades neste ano fiscal. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado