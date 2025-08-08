Topo

'Tô perdendo o sentido': Câmera registrou momento em que PM é baleado em SP

e Maria Paula Giacomelli
do UOL

Do UOL e Colaboração com o UOL

08/08/2025 08h32Atualizada em 08/08/2025 09h23

A câmera acoplada ao uniforme de um policial mostrou o momento em que ele foi baleado durante uma ação em Paraisópolis, zona sul da capital paulista. A PM realiza operação no local na manhã de hoje.

O que aconteceu

PM e suspeito entraram em luta corporal. As imagens mostram que o policial Johannes Kennedy Santana fazia patrulhamento de moto sozinho quando cruzou com outro veículo ocupado por dois homens e começou a perseguir os suspeitos. Ao entrar na comunidade, o policial e os homens entram em luta corporal em uma das vielas, e Johannes pede ajuda ao Centro de Operações da Policia Militar, mas é baleado. O suspeito do crime é Kauan Alison Alves dos Santos, de 19 anos. O outro homem é Gabriel Vieira dos Santos, de 28, que tenta impedir a abordagem.

'Tô perdendo os sentidos'. O PM se levanta e aciona ajuda ao Centro de Operações pelo rádio e relata estar sangrando. "Copom, testou baleado, manda apoio. Jogaram para cima de mim, estou baleado, roubaram minha arma. Estou sangrando, Copom. Estou perdendo os sentidos", disse. A gravação dura cerca de 11 minutos.

PM levou um tiro no pescoço. A bala atravessou o pescoço de Johannes. As imagens mostram que ele foi socorrido por outros agentes quando estava deitado no chão e levado de helicóptero águia ao Hospital das Clínicas, na zona oeste de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o quadro do policial é estável.

PM faz operação hoje para localizar suspeitos. Até a publicação dessa reportagem, os suspeitos seguiam foragidos.

Homens são suspeitos de fazerem arrastão em bairros no entorno. O patrulhamento de ontem começou depois que a PM recebeu denúncias pelo 190 de que motociclistas estavam fazendo arrastões pela região.

