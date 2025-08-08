Topo

Tesla simplificará trabalho de design de chips de IA, diz Musk

08/08/2025 08h44

(Reuters) - A Tesla simplificará sua pesquisa de chips de IA para se concentrar no desenvolvimento de chips de inferência usados para executar modelos de inteligência artificial e tomar decisões em tempo real, disse o presidente-executivo Elon Musk, após reportagens de que ele havia ordenado o fechamento da equipe interna do supercomputador Dojo.

A Bloomberg News citou na quinta-feira fontes familiarizadas com o assunto afirmando que Musk ordenou a dissolução da equipe Dojo, com o líder da equipe, Peter Bannon, deixando a empresa.

A Tesla não respondeu a um pedido de comentário da Reuters.

O supercomputador Dojo foi projetado com base em chips de treinamento personalizados para processar grandes quantidades de dados e vídeos dos veículos elétricos da Tesla para treinar o software de direção autônoma da montadora.

"Não faz sentido para a Tesla dividir seus recursos e desenvolver dois modelos de chips de IA bastante diferentes", disse Musk em um post no X na noite de quinta-feira.

"O Tesla AI5, AI6 e os chips subsequentes serão excelentes para inferência e, no mínimo, muito bons para treinamento. Todos os esforços estão voltados para isso", disse ele, sem mencionar diretamente o Dojo.

Analistas do Morgan Stanley, liderados por Adam Jonas, avaliaram o supercomputador Dojo em US$500 bilhões em 2023, dizendo que ele abriu um novo mercado para a montadora além das vendas de carros, semelhante à forma como a unidade de nuvem da Amazon aumenta o lucro da empresa de comércio eletrônico.

(Reportagem de Preetika Parashuraman, Mrinmay Dey, Chandni Shah e Akash Sriram em Bengaluru)

