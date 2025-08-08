Ter Stegen se diz 'disposto a colaborar' com o Barça após processo disciplinar

Topo

O goleiro alemão Marc-André ter Stegen, contra quem o Barcelona abriu um processo disciplinar, declarou nesta sexta-feira (8) que está "plenamente disposto" a colaborar com o clube para resolver sua situação.

Recomendado pela diretoria 'blaugrana' a procurar um novo clube após duas temporadas marcadas por graves lesões, Ter Stegen, que recentemente passou por uma cirurgia nas costas, não quer que o Barça comunique seu procedimento médico para que a LaLiga avalie seu tempo de ausência.

O goleiro de 33 anos, que teve retirada a braçadeira de capitão da equipe na quinta-feira, dois dias depois de o clube ter aberto um processo disciplinar contra ele, reconhece em um texto publicado em sua conta no Instagram que os últimos meses foram "especialmente difíceis (...) tanto física como pessoalmente".

Apesar disso, Ter Stegen afirmou que seu compromisso com a equipe "continua sendo total" e que confia que, "através do diálogo e da responsabilidade", será possível resolver a situação "de forma construtiva".

"Estou plenamente disposto a colaborar com a diretoria do clube para resolver este assunto", escreveu.

O goleiro afirma que passou pela cirurgia com pleno conhecimento e aprovação do Barcelona, "com a intenção de priorizar" sua saúde e carreira esportiva "a longo prazo".

Segundo a imprensa catalã, o Barcelona pretende utilizar o período de recuperação de Ter Stegen para cumprir com as exigências do fair-play financeiro da LaLiga e poder inscrever suas novas contratações.

Mas o alemão explicou que todas as "incorporações e renovações do clube aconteceram antes" de sua cirurgia.

Enquanto o conflito entre o goleiro e o clube não se resolve, a braçadeira de capitão ficará com o zagueiro uruguaio Ronald Araújo.

Ter Stegen, único remanescente do último título do Barça na Liga dos Campeões, em 2015, tem a concorrência no gol do recém-contratado Joan García e do veterano polonês Wojciech Szczesny.

