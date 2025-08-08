Tem Android? 5 dicas de segurança para dificultar a vida do ladrão

Topo

08/08/2025 14h00

Se você já teve o celular roubado ou conhece alguém que passou por isso, sabe que um grande problema é deixar aplicativos de banco e pagamento, redes sociais, senhas salvas e fotos à mercê dos bandidos.

Porém, se você tem ou pretende comprar um celular com Android, saiba que o sistema operacional oferece uma leva de recursos de segurança que dificultam a vida dos criminosos —e muitos deles já estão disponíveis em smartphones da Samsung, Motorola, Xiaomi, Realme e outras marcas.

5 dicas de segurança para celulares Android

1. Ative os bloqueios de detecção contra roubo

O Android 15 introduziu funções muito úteis contra roubo. Uma delas utiliza os sensores de movimento do celular para detectar movimentos bruscos, como corridas ou furtos em motos, e bloquear a tela antes que o ladrão consiga fazer algo. Há também:

"Bloqueio de aparelho offline", que bloqueia a tela do dispositivo se ele não detectar nenhuma conexão de rede.

"Bloqueio remoto", que permite bloquear o aparelho acessando um site.

"Verificação de identidade", que exige biometria ao alterar configurações essenciais do sistema.

O nome e o caminho para essa seção podem variar conforme a marca, mas, na maioria dos casos, ela se chama Proteção contra roubo e fica geralmente em Segurança e Privacidade, nas configurações do aparelho.

2. Ative o recurso Encontrar meu dispositivo

A função "Encontrar meu dispositivo" não foi lançada exatamente com o Android 15, mas foi aprimorada. Agora conta com uma nova rede de rastreamento offline, que usa outros dispositivos Android próximos — semelhante ao Find My, da Apple. Com ela, é possível localizar ou bloquear o celular à distância.

Para ativar, vá em: Configurações (ou Ajustes) > Segurança e privacidade > Encontrar meu dispositivo. E siga as orientações na tela.

3. Use a "Pasta segura" ou "Cofre seguro"

Nos celulares Android, há um espaço criptografado onde você pode guardar arquivos, fotos, vídeos e aplicativos com mais segurança. É ideal para apps de banco, já que exige uma senha separada para acesso.

Nos modelos da Samsung, o recurso se chama "Pasta Segura"; já na Realme, aparece como "Cofre Seguro".

Para ativar, vá em: Configurações (ou Ajustes) > Segurança e privacidade > Pasta segura/Cofre Seguro.

4. Cuidado com o desbloqueio facial de alguns modelos com Android

Diferentemente do iPhone, que possui reconhecimento facial 3D, alguns celulares Android utilizam apenas a câmera frontal para identificação, podendo ser enganada por uma foto ou vídeo. Ou seja, a recomendação é usar desbloqueio por digital, senha, PIN ou padrão.

Para configurar o desbloqueio, vá em: Configurações (ou Ajustes) > Segurança e privacidade > Desbloqueio do dispositivo.

5. Oculte conteúdo sensível na tela de bloqueio

Os celulares têm uma opção que oculta mensagens de WhatsApp, e-mails, notificações de banco e outros alertas na tela bloqueada. O telefone mostrará que há uma notificação, mas não revelará o conteúdo até que você desbloqueie.

Para ativar, vá em: Configurações (ou Ajustes) > Notificações > Ocultar conteúdo quando bloqueado. Em celulares da Realme, pode aparecer como "Ocultar detalhes da notificação na tela bloqueada".

Bônus: Ative o Bloqueador automático nos celulares Samsung

Nos smartphones da Samsung com interface One UI, o recurso "Bloqueador automático" é muito útil porque bloqueia não só aplicativos de fontes não autorizadas (como downloads via navegador), mas também impede comandos indevidos por cabo USB-C, atualizações de software não oficiais e até identifica imagens com malware em apps de mensagens.

Para ativar, vá em: Configurações > Segurança e privacidade > Bloqueador automático.

