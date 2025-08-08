Topo

Taurus vai transferir linha de montagem de armas da família G para os EUA após tarifas

08/08/2025 15h43

SÃO PAULO (Reuters) - A Taurus vai começar a transferir a montagem das armas da família G, principal linha de produto da marca, para sua unidade nos Estados Unidos, diante das tarifas impostas pelo presidente norte-americano, Donald Trump, contra produtos brasileiros, informou a fabricante de armas nesta sexta-feira.

Assim, a partir de setembro, a Taurus montará cerca de 900 armas nos EUA, de um total de 2.100 armas produzidas por dia no Brasil que hoje são destinadas ao país norte-americano.

Citando seu presidente-executivo global, Salesio Nuhs, a Taurus ressaltou em nota que, desde que as discussões sobre a tarifação dos EUA começaram, a empresa está tomando providências em diversas frentes para minimizar os seus efeitos.

A companhia afirmou que, desde abril, começou a reforçar o estoque de produtos acabados nos EUA de forma preventiva, e que possui cerca de 90 dias de estoque. "A Taurus também antecipou as exportações de algumas peças e partes, para os Estados Unidos, em especial carregadores das armas, visando se antecipar à taxação de 50%", acrescentou.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas; )

