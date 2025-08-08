Topo

Notícias

Tarifa aduaneira média dos EUA sobe para 20,1%, como no início da década de 1910

08/08/2025 12h49

A tarifa aduaneira média dos Estados Unidos chegou a 20,1%, depois da entrada em vigor, na quinta-feira, dos novos direitos aduaneiros para dezenas de países, segundo cálculos da OMC e do FMI, atualizados nesta sexta-feira (8). 

Trata-se do nível mais alto desde o início da década de 1910, excetuando algumas semanas de 2025. 

Essa taxa teórica, calculada pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), se baseia nos volumes de intercâmbios constantes e era de apenas 2,4% quando Donald Trump assumiu a Presidência, em 20 de janeiro. 

O anúncio de Trump em 2 de abril sobre a imposição de tarifas "recíprocas" aos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos e as escaladas posteriores, especialmente com a China, elevaram brevemente a tarifa média para 24,8% em maio, um número não visto desde 1904, segundo dados da Comissão Internacional de Comércio dos Estados Unidos. 

Na década de 1930, a taxa, calculada dividindo o valor dos impostos pelo valor das importações, atingiu quase 20%. 

O novo cálculo da OMC e do FMI aplica as tarifas anunciadas por produto aos volumes comerciais de 2024. 

Além disso, leva em conta os acordos comerciais que os Estados Unidos negociaram com União Europeia, Japão, Coreia do Sul e outros países e que entraram em vigor. 

Esses acordos geralmente incluíam níveis de tarifas mais baixos que os que Trump ameaçou em abril, mas eram mais altos que a taxa base de 10% imposta pelos Estados Unidos. 

A taxa, em alta com relação ao nível teórico do fim de junho (17,3%), integra, entre outras, as novas tarifas que entraram em vigor na quinta-feira, assim como o aumento de alguns direitos aduaneiros dirigidos ao Canadá e ao Brasil, entre outros. 

lam-ys/ang/de/jm/eg/dd/mvv

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Governo sanciona parcialmente Lei Geral do Licenciamento Ambiental e explica vetos

Conselho de Segurança da ONU irá debater situação em Gaza; aliados pressionam Israel por moderação

Lula diz que quem merece impeachment são parlamentares que fizeram motim, não Moraes

Homem que acendeu cigarro na chama de memorial a vítimas da Primeira Guerra é julgado em Paris

Governo brasileiro vai garantir que exportadores não tenham prejuízo, diz Lula

Michelle defende deputada que levou bebê ao plenário: 'Tentaram incriminar'

'Sono não é luxo, mas necessidade biológica': França quer incentivar população a dormir mais

Embaixador dos EUA em Israel critica duramente premiê britânico

Exportação de carne de frango cai 13,8% e alcança 399,7 mil t em julho, diz ABPA

Conselho de Segurança da ONU se reunirá no sábado para discutir situação no Oriente Médio

Bayern muda enfoque de patrocínio com Ruanda para plano esportivo