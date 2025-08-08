Soldado suspeito de atirar em colegas nos EUA sofria bullying por gaguejar

O sargento dos Estados Unidos suspeito de atirar contra soldados em uma base militar nesta semana foi alvo de constantes episódios de intimidação por causa de gagueira.

O que aconteceu

Sargento sofria bullying 'implacável' de colegas. Um soldado colega de Quornelius Radford, de 28 anos, que serviu na mesma base onde aconteceu o ataque afirmou em entrevista à NBC News que o suspeito era alvo constate de humilhações por parte de colegas da corporação por causa da gagueira. "Era tão ruim que ele mal conseguia falar", disse Cameron Barrett.

Suspeito não reagia às humilhações. Outro colega disse à reportagem que algumas pessoas imitavam o jeito de Radford de falar e riam dele, mas que, mesmo diante das atitudes, o soldado não reagia. "Eu simplesmente o vi ficar quieto. Nunca o vi bravo. É por isso que estou tão surpreso", afirmou Carlos Coleman.

Queixas de racismo. O pai do soldado afirmou que não percebeu um comportamento diferente no filho, mas que ele vinha relatando, também, ser alvo de racismo.

Atirador foi contido por militares

Cinco pessoas ficaram feridas. O suspeito levou uma arma pessoal para o local de trabalho e abriu fogo no quartel anteontem, em uma base do Exército em Fort Stewart, na Geórgia. Feridos não correm risco de vida.

Autoridades investigam. A equipe de investigação não indicou ainda uma motivação para o ataque porque ainda trabalha no caso.

Comandante afirma que não havia problemas. O responsável pelo batalhão afirmou que, até o momento, não há indícios de ocorrências envolvendo Radford.

Secretário de Exército dos EUA elogiou soldados. Em uma visita ao local ontem, Dan Driscoll agradeceu os soldados que conteram o suspeito. "A ação rápida sob estresse, trauma e fogo certamente salvou vidas de serem perdidas", afirmou.