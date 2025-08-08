Topo

SoftBank impulsiona lucro com investimentos mais ousados em IA

08/08/2025

O SoftBank Group registrou lucro acima do esperado no primeiro trimestre fiscal, em parte graças à recuperação de seus negócios com fundos de tecnologia, com investimentos mais ousados em inteligência artificial. A empresa japonesa de investimentos em tecnologia anunciou na quinta-feira, 7, que registrou o equivalente a US$ 2,86 bilhões em lucro líquido nos três meses encerrados em junho, impulsionado pelos ganhos de suas participações na Nvidia, na empresa de e-commerce Coupang, na empresa de automação robótica de armazéns com tecnologia de IA Symbotic e em outras.

A empresa sediada em Tóquio, liderada pelo bilionário Masayoshi Son, tem feito investimentos mais expressivos nos últimos meses após uma estratégia defensiva de anos.

A melhora em seus lucros também veio acompanhada de uma alta nas ações de tecnologia, à medida que o entusiasmo pela inteligência artificial continua.

Em março, a empresa concordou em liderar um investimento de até US$ 40 bilhões na OpenAI, avaliando a fabricante do ChatGPT em US$ 300 bilhões. Seu Vision Fund 2 investiu US$ 7,5 bilhões e seus coinvestidores US$ 2,5 bilhões na OpenAI Global, uma subsidiária com fins lucrativos da fabricante do ChatGPT, completando o financiamento inicial de US$ 10 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

