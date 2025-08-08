Sem Censura homenageia o sambista Arlindo Cruz

O Sem Censura pode ser acompanhado na telinha, no app TV Brasil Play e no YouTube do canal. O conteúdo entra no ar em formato de podcast no Spotify. A produção ainda tem horário alternativo na grade do canal mais tarde, no mesmo dia, às 23h30.

O Sem Censura faz parte da programação da emissora pública desde 1985, quando estreou no dia 1º de julho na então TVE/RJ, hoje TV Brasil, sob o comando de Tetê Muniz. O bate-papo vespertino criado por Fernando Barbosa Lima ficou mais conhecido com o rosto de jornalistas como Lúcia Leme e Leda Nagle no comando da bancada.

Serviço

Sem Censura - segunda a sexta, às 16h, na TV Brasil

Sem Censura (reprise) - segunda a sexta, às 23h30, na TV Brasil

Sem Censura - Spotify - https://open.spotify.com/show/09O9CTA1nHctKJ2AdII0JZ

TV Brasil na internet e nas redes sociais