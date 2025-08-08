Saque-aniversário do FGTS 2025: veja quando o seu estará disponível
O governo federal já divulgou o calendário oficial do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para 2025. As liberações seguem o mês de nascimento do trabalhador, permitindo, por exemplo, que quem nasceu em janeiro possa realizar o saque logo no início do ano.
Calendário do saque-aniversário 2025
- Nascidos em janeiro: de 2/01/2025 a 31/03/2025
- Fevereiro: de 3/02/2025 a 30/04/2025
- Março: de 3/03/2025 a 30/05/2025
- Abril: de 1º/04/2025 a 30/06/2025
- Maio: de 2/05/2025 a 31/07/2025
- Junho: de 2/06/2025 a 29/08/2025
- Julho: de 1º/07/2025 a 30/09/2025
- Agosto: de 1º/08/2025 a 31/10/2025
- Setembro: de 1º/09/2025 a 28/11/2025
- Outubro: de 1º/10/2025 a 30/12/2025
- Novembro: de 3/11/2025 a 30/01/2026
- Dezembro: de 1º/12/2025 a 27/02/2026
Entenda como funciona
Essa modalidade é opcional e permite sacar, no mês de aniversário, uma parte do saldo disponível no FGTS. Caso o trabalhador seja demitido, ele terá direito apenas à multa rescisória, e não ao valor integral da conta.
No modelo tradicional, chamado de saque-rescisão, quem é dispensado sem justa causa pode retirar todo o saldo, somado à multa, quando aplicável.
O saque-aniversário é liberado no primeiro dia útil do mês de nascimento do trabalhador e pode ser feito por até 60 dias.
Como aderir?
A solicitação deve ser feita pelo aplicativo ou site do FGTS. Nesses canais, é necessário indicar uma conta bancária para receber o valor, que, segundo a Caixa, é depositado em até cinco dias úteis quando o pedido é feito no mês de aniversário.
Também é possível voltar ao modelo saque-rescisão pelo aplicativo, desde que não haja operação de antecipação ativa. Contudo, a mudança só passa a valer no primeiro dia do 25º mês após o pedido.
Cálculo do valor
O montante a ser retirado é determinado por uma alíquota que varia entre 5% e 50% sobre o saldo total, acrescida de uma parcela adicional fixa, de acordo com a quantia existente nas contas:
- Até R$ 500: 50%, sem adicional
- De R$ 500,01 a R$ 1.000: 40% + R$ 50
- De R$ 1.000,01 a R$ 5.000: 30% + R$ 150
- De R$ 5.000,01 a R$ 10.000: 20% + R$ 650
- De R$ 10.000,01 a R$ 15.000: 15% + R$ 1.150
- De R$ 15.000,01 a R$ 20.000: 10% + R$ 1.900
- Acima de R$ 20.000,01: 5% + R$ 2.900