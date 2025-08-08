Saque-aniversário do FGTS 2025: veja quando o seu estará disponível

O governo federal já divulgou o calendário oficial do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para 2025. As liberações seguem o mês de nascimento do trabalhador, permitindo, por exemplo, que quem nasceu em janeiro possa realizar o saque logo no início do ano.

Calendário do saque-aniversário 2025

Nascidos em janeiro: de 2/01/2025 a 31/03/2025

Fevereiro: de 3/02/2025 a 30/04/2025

Março: de 3/03/2025 a 30/05/2025

Abril: de 1º/04/2025 a 30/06/2025

Maio: de 2/05/2025 a 31/07/2025

Junho: de 2/06/2025 a 29/08/2025

Julho: de 1º/07/2025 a 30/09/2025

Agosto: de 1º/08/2025 a 31/10/2025

Setembro: de 1º/09/2025 a 28/11/2025

Outubro: de 1º/10/2025 a 30/12/2025

Novembro: de 3/11/2025 a 30/01/2026

Dezembro: de 1º/12/2025 a 27/02/2026

Entenda como funciona

Essa modalidade é opcional e permite sacar, no mês de aniversário, uma parte do saldo disponível no FGTS. Caso o trabalhador seja demitido, ele terá direito apenas à multa rescisória, e não ao valor integral da conta.

No modelo tradicional, chamado de saque-rescisão, quem é dispensado sem justa causa pode retirar todo o saldo, somado à multa, quando aplicável.

O saque-aniversário é liberado no primeiro dia útil do mês de nascimento do trabalhador e pode ser feito por até 60 dias.

Como aderir?

A solicitação deve ser feita pelo aplicativo ou site do FGTS. Nesses canais, é necessário indicar uma conta bancária para receber o valor, que, segundo a Caixa, é depositado em até cinco dias úteis quando o pedido é feito no mês de aniversário.

Também é possível voltar ao modelo saque-rescisão pelo aplicativo, desde que não haja operação de antecipação ativa. Contudo, a mudança só passa a valer no primeiro dia do 25º mês após o pedido.

Cálculo do valor

O montante a ser retirado é determinado por uma alíquota que varia entre 5% e 50% sobre o saldo total, acrescida de uma parcela adicional fixa, de acordo com a quantia existente nas contas: