Rumo deve transportar soja, farelo e milho no 2º semestre, vê preço estável de cargas

08/08/2025 15h19

SÃO PAULO (Reuters) - A Rumo está se preparando para transportar soja, farelo e milho no segundo semestre, em meio a uma dinâmica de comercialização um pouco mais lenta pelos produtores, afirmou o vice-presidente financeiro da maior operadora de ferrovias de carga do país, Guilherme Machado, nesta sexta-feira.

"Vemos o segundo semestre com uma dinâmica parecida com a dos dois primeiros trimestres, com comercialização um pouco mais lenta e talvez cautelosa pelos produtores, o que se reflete nas posições das tradings que são de fato nossos clientes", afirmou o executivo, durante conferência sobre os resultados da empresa no segundo trimestre.

"Não vemos nenhuma disrupção de preço (de frete) nem para cima, nem para baixo, e esses patamares vemos como saudáveis para nossa operação", disse Machado, estimando estabilidade no preço das cargas ao longo da segunda metade deste ano.

O executivo citou que "ainda tem volume de soja por sair" do Mato Grosso e que a safra de milho está com comercialização mais atrasada.

Com isso, "serão três produtos coexistindo no nosso sistema" no segundo semestre e "será um desafio", afirmou se referindo a soja, farelo e milho.

O executivo explicou que a empresa está antecipando manutenções para abrir espaço para cargas no quarto trimestre e reafirmou confiança no cumprimento das estimativas de desempenho da Rumo para o ano, que incluem uma expectativa de transporte de 82 bilhões a 86 bilhões de TKUs e um lucro operacional medido pelo Ebitda de R$8,1 bilhões a R$8,7 bilhões.

No primeiro semestre, a empresa teve Ebitda de R$3,2 bilhões.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

