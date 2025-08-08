Rodobens eleva carteira de crédito a R$19,5 bi no 2º tri

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A Rodobens, que atua nos segmentos de serviços financeiros e varejo automotivo, elevou sua carteira de crédito a R$19,5 bilhões no segundo trimestre, 13,2% superior ao resultado do mesmo período no ano passado.

A carteira inclui consórcio, empréstimos, financiamentos e arrendamento mercantil, além de pós-vendas (peças, pneus e serviços de oficina).

A Rodobens também informou que sua comercialização de produtos financeiros e automotivos aumentou 4,8% no período, totalizando R$4,8 bilhões em negócios gerados (GBV), conforme prévia operacional divulgada nesta sexta-feira.

Já as receitas de consórcio e de seguro prestamista contratadas somaram R$3,4 bilhões no trimestre encerrado em junho, avanço de 14,7% no comparativo anual.