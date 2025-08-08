Topo

Revalida divulga resultado de recursos para atendimento especializado

08/08/2025 17h52

Provas

O Revalida é realizado em duas edições anuais, em duas etapas: teórica e de habilidades clínicas. A participação na segunda etapa depende da aprovação na primeira.

As provas da primeira etapa do exame, no segundo semestre, serão aplicadas pelo Inep em 19 de outubro nas capitais e no Distrito Federal.

As referências para os candidatos se preparem para a prova tem como base a Diretriz Curricular Nacional do Curso de Medicina e as normas relacionadas à atividade profissional, na atenção primária, ambulatorial, hospitalar, de urgência, de emergência e comunitária.

O conteúdo do exame aborda, de forma interdisciplinar, as cinco grandes áreas da medicina: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria e medicina da família, e comunidade (saúde coletiva). 

Confira as datas das próximas etapas do Revalida 2025/2:

  •   divulgação da nota de corte: 13 de agosto;
  •   envio da documentação comprobatória da formação médica: 20 a 24 de outubro;
  •   resultado da análise da documentação comprobatória da conclusão de curso (formação médica): 17 de novembro;
  •   resultado dos recursos sobre análise da documentação comprobatória da conclusão de curso (formação médica): 5 de dezembro;
  •   divulgação do cartão de confirmação de inscrição: 9 de outubro;
  •   aplicação da prova: 19 de outubro.

