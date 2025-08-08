Refinarias estatais da Índia aumentam compras de petróleo fora da Rússia sob pressão de Trump

Por Nidhi Verma e Florence Tan

NOVA DÉLHI/CINGAPURA (Reuters) - As maiores refinarias estatais da Índia, Indian Oil Corp e Bharat Petroleum, compraram pelo menos 22 milhões de barris de petróleo bruto não russo para entrega em setembro e outubro, disseram fontes comerciais, depois que os EUA pressionaram a Índia a interromper as compras da Rússia.

As refinarias estatais indianas estavam praticamente ausentes do mercado spot desde 2022, tornando-se um dos poucos compradores de petróleo bruto russo mais barato após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Elas interromperam as compras russas no final de julho após pressão do presidente dos EUA, Donald Trump.

"Como o presidente Trump está pressionando o país, e não entidades individuais, sem dúvida... haverá uma discussão entre o governo e as refinarias que continuam a importar", disse Harry Tchilinguirian, chefe do grupo de pesquisa do Onyx Capital Group.

Em sua última licitação, a IOC comprou 2 milhões de barris de petróleo bruto Mars dos EUA, 2 milhões de barris de petróleo bruto do Brasil e mais 1 milhão de barris de petróleo bruto da Líbia com base na entrega, disseram as fontes.

A BP vendeu a carga de petróleo bruto Mars com alto teor de enxofre por US$1,5 a US$2 por barril acima das cotações de setembro em Dubai, acrescentaram.

A trading europeia Petraco vendeu 1 milhão de barris de petróleo bruto líbio Sarir e Mesla e a Totsa, braço comercial da TotalEnergies, vendeu 2 milhões de barris de petróleo bruto brasileiro Sépia e Sururu, disseram as fontes. Os preços dessas cargas não estavam imediatamente disponíveis.

Esses negócios seguem a compra pela IOC de 8 milhões de barris de petróleo bruto para entrega em setembro do Oriente Médio, EUA, Canadá e Nigéria por meio de licitações na semana passada.

A segunda maior refinaria estatal da Índia, a BPCL, comprou 9 milhões de barris de petróleo por meio de negociações para entrega em setembro, informou uma fonte familiarizada com as compras.

Isso incluiu 1 milhão de barris de Angola Girassol, 1 milhão de barris de petróleo Mars dos EUA, 3 milhões de barris de Abu Dhabi Murban e 2 milhões de barris de petróleo nigeriano, disse ele.

Em geral, as empresas não comentam as negociações de petróleo bruto, alegando confidencialidade.

As compras à vista combinadas pelas duas refinarias estatais em setembro e outubro são equivalentes a cerca de 6% do processamento de petróleo bruto da Índia em maio, segundo cálculos da Reuters.

A economia de arbitragem do envio de tipos da Bacia do Atlântico para a Ásia também melhorou para os refinadores asiáticos, apoiando essas compras, disseram as fontes.

(Reportagem de Nidhi Verma, em Nova Délhi, e Florence Tan, em Cingapura)