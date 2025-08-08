Topo

Notícias

Refinarias estatais da Índia aumentam compras de petróleo fora da Rússia sob pressão de Trump

08/08/2025 09h07

Por Nidhi Verma e Florence Tan

NOVA DÉLHI/CINGAPURA (Reuters) - As maiores refinarias estatais da Índia, Indian Oil Corp e Bharat Petroleum, compraram pelo menos 22 milhões de barris de petróleo bruto não russo para entrega em setembro e outubro, disseram fontes comerciais, depois que os EUA pressionaram a Índia a interromper as compras da Rússia.

As refinarias estatais indianas estavam praticamente ausentes do mercado spot desde 2022, tornando-se um dos poucos compradores de petróleo bruto russo mais barato após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Elas interromperam as compras russas no final de julho após pressão do presidente dos EUA, Donald Trump.

"Como o presidente Trump está pressionando o país, e não entidades individuais, sem dúvida... haverá uma discussão entre o governo e as refinarias que continuam a importar", disse Harry Tchilinguirian, chefe do grupo de pesquisa do Onyx Capital Group.

Em sua última licitação, a IOC comprou 2 milhões de barris de petróleo bruto Mars dos EUA, 2 milhões de barris de petróleo bruto do Brasil e mais 1 milhão de barris de petróleo bruto da Líbia com base na entrega, disseram as fontes.

A BP vendeu a carga de petróleo bruto Mars com alto teor de enxofre por US$1,5 a US$2 por barril acima das cotações de setembro em Dubai, acrescentaram.

A trading europeia Petraco vendeu 1 milhão de barris de petróleo bruto líbio Sarir e Mesla e a Totsa, braço comercial da TotalEnergies, vendeu 2 milhões de barris de petróleo bruto brasileiro Sépia e Sururu, disseram as fontes. Os preços dessas cargas não estavam imediatamente disponíveis.

Esses negócios seguem a compra pela IOC de 8 milhões de barris de petróleo bruto para entrega em setembro do Oriente Médio, EUA, Canadá e Nigéria por meio de licitações na semana passada.

A segunda maior refinaria estatal da Índia, a BPCL, comprou 9 milhões de barris de petróleo por meio de negociações para entrega em setembro, informou uma fonte familiarizada com as compras.

Isso incluiu 1 milhão de barris de Angola Girassol, 1 milhão de barris de petróleo Mars dos EUA, 3 milhões de barris de Abu Dhabi Murban e 2 milhões de barris de petróleo nigeriano, disse ele.

Em geral, as empresas não comentam as negociações de petróleo bruto, alegando confidencialidade.

As compras à vista combinadas pelas duas refinarias estatais em setembro e outubro são equivalentes a cerca de 6% do processamento de petróleo bruto da Índia em maio, segundo cálculos da Reuters.

A economia de arbitragem do envio de tipos da Bacia do Atlântico para a Ásia também melhorou para os refinadores asiáticos, apoiando essas compras, disseram as fontes.

(Reportagem de Nidhi Verma, em Nova Délhi, e Florence Tan, em Cingapura)

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Kassab: Hoje Lula ganharia eleição e Tarcísio precisa de Bolsonaro

Kepler Weber tem queda de 61% no lucro do 2º trimestre, mas vê retomada gradual

Alemanha suspende exportações de armas a Israel para uso em Gaza

Nova onda de frio em SP: temperatura despenca e deve chover

Mais de 30 cães são encontrados mortos de fome em fazenda na Espanha

Primeiro-ministro polonês diz que pausa em guerra na Ucrânia pode estar próxima

Preços mundiais dos alimentos sobem em julho, impulsionados pela carne e óleos vegetais

Governo do Líbano aprova plano de desarmamento do Hezbollah, apesar da oposição de ministros xiitas

Associação Palestina de Futebol anuncia morte de 'Pelé palestino'

ONU Mulheres alerta sobre falta de apoio às afegãs que retornam à casa

Pedido urgente de doações quer financiar retorno de deslocados no Sudão