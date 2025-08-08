Topo

Real Madrid renova com atacante Gonzalo García até 2030

08/08/2025 17h50

O atacante espanhol Gonzalo García, um dos jogadores mais promissores da base do Real Madrid, renovou seu contrato até 2030, anunciou o clube merengue nesta sexta-feira (8).

"Real Madrid e Gonzalo García chegaram a acordo para estender o contrato do jogador, que fica vinculado ao clube pelas próximas cinco temporadas, até 30 de junho de 2030", informou o Real em comunicado.

García se destacou na Copa do Mundo de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos, terminando como artilheiro com quatro gols marcados e incluído na seleção do torneio.

O jogador de 21 anos, que chegou à base merengue em 2014, disputou as duas últimas temporadas no Castilla e, com a renovação, fará parte do elenco principal do Real Madrid.

