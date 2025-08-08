'Quem atira em policial não é trabalhador, é bandido', diz Tarcísio

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) usou as redes sociais nesta sexta-feira, 8, para se manifestar sobre o caso do cabo Santana, policial militar que foi atingido por um disparo de arma de fogo na comunidade de Paraisópolis, zona sul de São Paulo, na última quinta, 7.

"Tenho acompanhado a evolução do quadro do Cabo Santana, que foi covardemente atacado, e oro por sua recuperação", disse o governador em texto publicado no X (antigo Twitter). "Quem atira em policial não é trabalhador e nem vítima da sociedade, é bandido. Esses não ficarão impunes", acrescentou.

O cabo Santana foi atingido no pescoço durante uma ação policial na comunidade de Paraisópolis. Imagens da câmera corporal do agente e vídeos gravados por testemunhas flagraram a cena (veja acima).

O homem que efetua o disparo tinha sido rendido pelo policial, mas conseguiu se virar e atira contra o PM na altura do pescoço. A bala foi transfixada, ou seja, entrou e saiu. Outro suspeito ainda roubou a arma do policial. Ambos seguem foragidos.

Mesmo após ser baleado, o cabo conseguiu acionar o policiamento pelo rádio. Ele foi socorrido pelo helicóptero Águia da PM e levado para o Hospital das Clínicas, na zona oeste.

Leia também

VÍDEO: Câmera corporal registra momento em que policial é baleado em Paraisópolis

Em nota enviada à reportagem no final da tarde desta sexta, a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP) informa que o cabo Santana apresenta quadro estável e permanece internado.

Mais cedo, o secretário de segurança do Estado, Guilherme Derrite, informou que o cabo apresentava evolução no quadro clínico e poderia ser liberado ainda hoje.

"Informação que grande parte da imprensa não pediu, mas a sociedade quer saber: acabo de ser informado que o Cb Santana foi avaliado pela equipe do HC e está clinicamente bem, com previsão de alta para hoje. Fará logo mais uma tomografia de controle para validar a análise clínica", diz ele na publicação.

O caso

De acordo com a PM, a ocorrência começou perto da região da Chácara Santo Antônio, na zona sul. A polícia teria sido acionada porque havia criminosos cometendo roubos no bairro em três motos.

Na Rua África do Sul, então, os policiais militares da equipe de Rádio Patrulhamento visualizaram uma das motos. Houve tentativa de abordagem, mas os criminosos fugiram e foram perseguidos até Paraisópolis.

Na comunidade, o policial entrou em luta corporal com um suspeito e acabou baleado. Após o disparo, equipes da PM, incluindo a Tropa de Choque, foram deslocadas para Paraisópolis e cercaram a comunidade em busca de três suspeitos, incluindo um adolescente.

Um dos procurados é suspeito de fazer parte de uma quadrilha especializada em roubo de motos e teria cometido ao menos quatro crimes desde 2022. Outro suspeito também foi identificado.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informa que a Polícia Militar segue com o policiamento reforçado na região de Paraisópolis, "realizando diligências para localizar os dois autores envolvidos na ocorrência" e também para "recuperar a arma do policial, subtraída durante a ação".

"A SSP lamenta o episódio e reforça que as ações para localizar e deter os criminosos seguirão até a efetiva prisão dos envolvidos", afirma a pasta.